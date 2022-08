A cura di Gilda Riga

Come sta Francesco Chiofalo? E’ questa la domanda che tanti follower si stanno facendo in queste ore. Il personal trainer ed influencer, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, lo scorso fine settimana è stato vittima di un malore durante un’ospitata in un locale di Catania. Lui stesso condivise su Instagram i momenti in cui veniva trasportato da un’ambulanza all’ospedale di Ragusa, mentre comunicava ai medici di non avere più sensibilità ad una gamba.

Il lunedì successivo all’accaduto, Chiofalo è rientrato a Roma, ed è stato immortalato all’aeroporto di Fiumicino mentre veniva accompagnato su una sedia a rotelle da un operatore sanitario. In seguito, l’ex di Antonella Fiordelisi è stato anche costretto a chiudere i suoi account social a causa dei tantissimi insulti ricevuti per aver reso pubblico il video dei momenti in cui veniva soccorso all’esterno del locale di Catania in cui era stato ospite.

Ora, a distanza di diversi giorni, Francesco Chiofalo è tornato suo social. E lo ha fatto con un messaggio in cui rassicurava i fan sulle sue condizioni di salute: “Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere, purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile, vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero sono senza parole”.

Poi, la fidanzata Drusilla Gucci ha postato sul suo account Instagram un video in cui si vede l’ex concorrente di Temptation Island in piedi per la prima volta dal ricovero dello scorso 20 agosto. Nel reel, condiviso da The Pipol Gossip, Chiofalo prova a fare qualche passo aiutandosi con le stampelle, e si nota piuttosto chiaramente che ha delle difficoltà a muovere la gamba destra.

In attesa di riprendersi completamente e di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, Francesco può sicuramente contare sul supporto dei fan e su quello di Drusilla Gucci.