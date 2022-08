A cura di zara penna

Un matrimonio da favola quello tra Demet Odzemir e Oguzhan Koc.

Le nozze dell’attrice turca erano attese dalle fan di tutto il mondo, visto il successo riscosso la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, in cui Demet è stata protagonista insieme a Can Yaman.

La bell’attrice turca ha coronato finalmente il suo sogno d’amore con il cantante Oguzhan Koc.

Una grande festa quella di domenica 28 agosto. Demet e Oguzhan, dopo le difficoltà dovute all'avverse condizioni del tempo, che hanno di fatto costretto a rinviare la cerimonia di due giorni, hanno organizzato un super matrimonio, una festa in grande stile con parenti e amici.

La location prescelta è stato un lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Seriyer di Istanbul, un palazzo storico che offre una vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo. Nello stello luogo Oguzhan Koc aveva chiesto all’attrice di sposarlo lo scorso 14 febbraio, la festa di San Valentino. Demet, splendente, ha cambiato addirittura tre abiti nel corso della cerimonia, come dimostrano le foto postate sui social dagli invitati.

Alle nozze presenti gli attori della serie tv DayDreamer

Non sono mancati ovviamente i colleghi di Demet, tra cui Enis Arıkan, ovvero Cey Cey, e Birand Tunca, l'Emre Devit di DayDremar.

Assente Can Yaman non per gli innumerevoli impegni dell’attore turco, come è stato da più parti scritto, bensì proprio perché non invitato alla cerimonia. Mentre Ebru Gundes, famoso cantante turco, che non ha potuto partecipare alle nozze della coppia, ha condiviso un post sui social media per Ozdemir e Koc. "Il mio cuore è con voi! Vi auguro una vita in cui possiate essere sempre così felici".

Ora i festeggiamenti dureranno più giorni, e non quattro come hanno riportato i media turchi: “"Non quattro giorni – hanno chiarito Demet e Oguzhan -, ma forse due -. Vogliamo passare una giornata divertendoci con i nostri amici, vogliamo trovare del tempo per tutti. Quindi sarebbe brutto dire qualcosa ora e non farlo dopo".