A cura di Gilda Riga

L’ultimo weekend di agosto ha di fatto sancito la fine delle vacanze per milioni di italiani. Ed anche per chi lavora in tv è giunto il momento di “riallacciarsi le scarpe” e di mettersi all’opera in vista dell’imminente inizio della nuova stagione televisiva.

Ed è proprio il caso di Serena Bortone, che dopo una lunghissima estate trascorsa all’insegna dello svago e del divertimento, è tornata nello Studio 3 del Centro di Produzione TV “Raffaella Carrà” di Roma per iniziare a preparare la nuova stagione di Oggi è un altro giorno, programma di punta del pomeriggio di Rai 1, in onda da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15,55.

Serena Bortone, l'annuncio su Oggi è un altro giorno

“Ritrovando le sapienti mani di Ombretta Tarantini (make-up artist, ndr). Stay tuned, il 5 settembre torniamo con Oggi è un altro giorno” ha scritto la conduttrice romana condividendo su Instagram uno scatto dagli studi televisivi di via Teulada. Tra esattamente sette giorni, la Bortone tornerà nelle case degli italiani con il suo amatissimo salotto pomeridiano, nel quale si alternano interviste a personaggi famosi e del mondo dello spettacolo, collegamenti, racconti di attualità e dibattiti politico-sociali. Al fianco della conduttrice, come da tradizione, i suoi cosiddetti “affetti stabili” Jessica Morlacchi, Romina Carrisi, Massimo Cannoletta e Samuel Peron, con la presenza al pianoforte di Memo Remigi.

La lunga estate di Serena

Serena Bortone non si è fatta mancare nulla nel corso di questa estate: prima il viaggio a Girona, in Spagna, poi nel Salento ed in seguito a Istanbul. Ma la conduttrice si è fatta apprezzare anche in vesti inedite durante il suo soggiorno ad Ibiza, isola della trasgressione e del divertimento per eccellenza. Bikini da mozzare il fiato, feste in barca e in alcuni dei locali più trasgressivi, tra balli e danze sensuali.

Ed è proprio grazie ad uno scatto condiviso quando era sull’isola delle Baleari che Serena ha catturato l’attenzione di un suo collega, Marco Carrara, che ha postato un commento che non lascia dubbi: “Sei pazzesca!”. Com’è noto, tra i due c’è un’amicizia che dura ormai da diversi anni, ma c’è chi ipotizza che possa esserci anche del tenero. E’ chiaro che si tratta solo di voci, ma chissà... mai dire mai.