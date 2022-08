A cura di Gilda Riga

Quella che sta vivendo Serena Bortone è un’estate all’insegna del divertimento e del relax.

Terminate lo scorso giugno le fatiche di Oggi è un altro giorno, amatissimo talk show del pomeriggio di Rai 1 riconfermato anche nella prossima stagione televisiva, la giornalista e conduttrice romana si sta godendo le meritate vacanze. E che vacanze!

Prima Girona, in Spagna, dove sembra sia stata in compagnia di un uomo misterioso; poi il Salento ed in seguito la tappa sulle sponde del Bosforo, ad Istanbul. Alcuni fan hanno addirittura ipotizzato che la sua visita in Turchia fosse legata ad un possibile incontro con l’attore Can Yaman per invitarlo come ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno. Si tratta, chiaramente, di una semplice suggestione, e non ci sono notizie che confermino questa possibilità.

Ma la lunga estate di Serena non è di certo finita qui. La bionda conduttrice ha raggiunto insieme ad alcuni amici l’isola della trasgressione e del divertimento sfrenato per eccellenza: Ibiza. Ed è proprio alle Baleari che i follower hanno potuto apprezzare una versione “inedita” della Bortone attraverso i contenuti condivisi dalla stessa sul suo account Instagram.

Bikini mozzafiato, feste in barca e in alcuni dei locali più trasgressivi dell’isola, balli e danze sensuali. Insomma, una Serena che non ti aspetteresti mai di vedere in queste vesti. Tanto meglio! I fan hanno potuto apprezzare un’altra delle sfaccettature della conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone, esplode la passione con il giovane collega?

Ma c’è uno scatto, in particolare, che ha immediatamente destato l’attenzione dei follower. La Bortone è in barca con indosso un bikini mentre sorseggia un drink, ed il collega Marco Carrara si lascia andare ad un commento che non lascia spazio ad interpretazioni: “Sei pazzesca!”.

E’ noto che tra di loro ci sia una bella amicizia che dura ormai da diversi anni. Serena e Marco sono stati visti spesso insieme anche lontano dagli studi Rai, come ad esempio la cerimonia per l’assegnazione dei David di Donatello dello scorso maggio. Ma non solo. E sono in molti ad ipotizzare che tra i due possa esserci realmente del tenero. E’ chiaro che si tratta solo di gossip, ma obiettivamente gli indizi potrebbero condurre in quella direzione. E l’ultimo commento postato da Carrara sembra non lasciare dubbi.