A cura di Gilda Riga

Serena Bortone è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno, talk show in onda nella fascia pomeridiana dai Rai 1, ha conquistato un’ampia fetta di telespettatori grazie alla sua professionalità, al talento giornalistico e anche grazie alla sua bellezza.

La sua vita privata, sulla quale la Bortone mantiene sempre un certo riserbo, è finita di recente al centro del gossip. Le sono state attribuiti, infatti, diversi flirt con un uomo piuttosto che con un altro, anche se lei ha sempre smentito queste voci ribadendo più di una volta che non ha nessuna storia d’amore e che pensare ad un rapporto stabile la soffoca.

Qualche settimana fa si è molto parlato di una possibile relazione tra la Bortone e il 32enne direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, quest’ultimo spesso ospite del salotto di Oggi è un altro giorno. Oppure di un flirt con il ballerino Samuel Peron, con il quale sembra esserci, però, solo una bella amicizia. Addirittura si è paventata l’ipotesi di una possibile partecipazione di Serena alla prossima edizione di Ballando con le Stelle proprio in coppia con Peron, con i fan che morirebbero dalla voglia di vederla svestire i panni di conduttrice per indossare quelli di ballerina.

Inoltre, nel corso della recente cerimonia per l’assegnazione dei David di Donatello, la Bortone è stata vista in compagnia del giovane collega Marco Carrara, 30enne giornalista che lavora in Rai. Lo scatto pubblicato da quest’ultimo su Instagram ha immediatamente suscitato la curiosità dei followers, che si sono chiesti se tra i due potesse esserci del “tenero”.

Serena Bortone: lo scatto vintage fa impazzire i fan

Nel frattempo, approfittando del tempo libero nel weekend, Serena ha postato sui social una sua vecchia foto che ha fatto immediatamente il pieno di like: “Sistemando la libreria si trovano anche foto – scrive la conduttrice -. Questa doveva essere nel 2004 o 2005, all’uscita di qualche festa, o all’entrata di qualche locale. E’ uno scatto che ho sempre amato, perché è spontaneo, e perché ci divertivamo. Tanto”.

Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei fan che hanno manifestato tutto il loro gradimento per la foto pubblicata dalla Bortone: “Ganzissima!”; “Sei una grande, lo si nota già nei modi e nello sguardo. Donna di sostanza”; “Mi ha sempre suscitato l’idea di una donna di carattere, libera e intelligente. Mi piace lo spirito ribelle che anima le donne emancipate. Sei bellissima!”. Questi solo alcuni dei commenti allo scatto postato dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno, che rispondendo ad uno dei messaggi dei followers ha anche svelato un segreto che la riguarda: “I miei capelli naturali sono come in questa foto, ricci”.

