A cura di zara penna

Kerem Bursin è stato ospite d’onore all’evento di Istanbul Art & Tech for good summit. Tra una fitta folla di paparazzi e fan che lo hanno seguito e acclamato, alcuni giornalisti sono riusciti a rubargli qualche battuta.

Il bell’attore di Love is in the air ha sorriso e risposto a tutti in merito ai suoi progetti futuri. Kerem, infatti, realizzerà un film per Disney Plus insieme ad Antonio Banderas, conosciuto durante il Festival di Malaga. I due non solo hanno stretto una bella amicizia, ma hanno anche discusso di futuri progetti lavorativi. Banderas, infatti, sarà regista del film firmato Disney Plus. Non ci sono ancora indiscrezioni in merito alla trama, sembra però che Kerem possa interpretare uno dei personaggi della Marvel.

Oltre alle domande relative ai suoi progetti futuri, gli è stata posta, ovviamente, anche quella sulla rottura con Hande Ercel, sua partner nella serie tv Love is in the air, trasmessa in 85 Paesi compresa l’Italia, e che ha riscosso un grosso successo.

Kerem Bursin: le domande sulla rottura con Hande Ercel

Il giornalista ha chiesto a Bursin il perché della rottura con Hande Ercel. Kerem, che all’apparenza non sembrava infastidito ha risposto: "Questo non è il posto giusto". La reazione di Kerem, però, non è passata inosservata. Come si evince dal video, l’attore ha dapprima accennato un sorriso, poi voltandosi dall’altra parte, dai suoi occhi si è evinto un certo fastidio. Unanime la reazione delle fan: “Sta soffrendo per amore”. Ma anche una serie di commenti che sottolineano come le fan di Love is in the air non hanno perso la speranza di un ritorno di fiamma tra Hande e Kerem.

Al momento però non vi sono speranze, soprattutto perché Hande ha una relazione con l’attore Kaan Yildirim.

