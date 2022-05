A cura di Gilda Riga

Il programma del pomeriggio di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, con al timone Serena Bortone, continua a raccogliere sempre maggiori consensi.

Il talk show condotto dalla giornalista e conduttrice romana affronta tantissimi temi, e tiene compagnia ai tanti telespettatori che ogni pomeriggio si sintonizzano sulla Rai per seguirlo.

La Bortone ha conquistato il cuore degli italiani grazie alla sua bravura e professionalità, tanto che il numero dei suoi followers su Instagram ha raggiunto le 64mila unità, una cifra di tutto rispetto che è sicuramente destinata a lievitare nel corso del tempo.

Tante le voci sul web che attribuiscono alla conduttrice un flirt con un uomo piuttosto che con un altro. Dal direttore d’orchestra Lorenzo Viotti, al giovane collega Marco Carrara, per finire al ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron, quest’ultimo ospite fisso di Oggi è un altro giorno. In realtà Serena ha sempre dichiarato di non avere nessuna storia d’amore e che pensare ad un rapporto stabile la soffoca.

Proprio in virtù della sua amicizia con Peron, i fan stanno spingendo affinché la Bortone partecipi alla prossima edizione di Ballando con le Stelle proprio in coppia con l’amico Samuel, ma al momento si tratta solo di voci non confermate.

Serena Bortone: il bellissimo messaggio a Sabrina Ferilli

Nel frattempo, nella puntata del 16 maggio, Serena ha ospitato in studio una delle attrici più amate d’Italia. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, con la quale ha avuto una lunga chiacchierata, dedicandole anche un post su Instagram: “Lei è davvero una donna unica, ha una grazia e una libertà assolute, unisce cuore e determinazione, è fiera e malinconica, concreta e sognatrice. Sabrina è un incantevole ossimoro, una ragazza piena di vita e vite. Lo sguardo aperto e accogliente sul mondo con l’anelito di superarne le ingiustizie. Una guerriera con una rosa tra i capelli. Grazie, sei stata una magnifica scoperta”.

