A cura di Benedetta Esposito

Quando si parla di programma di variety o show televisivi, vengono in mente sempre e solo i canali della Rai, o Canale 5 della Mediaset ma, al di fuori di questi, ve ne sono altri che, anche se non si direbbe, al pari degli avversari, hanno un grande spessore, tantissimi fan ed hanno sfornato sia programmi che persone di successo: si tratta di Real Time, Nove eTv8.

In questo trio, un posto di rilievo merita Gabriele Corsi, il quale, oltre ad essere conduttore, tra i suoi ruoli vanta anche quelli di comico, attore, showman e radiofonico italiano. Riguardo quest’ultima mansione, si potrebbe dire che rappresenti proprio l’apice della sua carriera. Gabriele, nel 2001, infatti, entra a far parte del Trio Medusa, insieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi e a condurre, con loro, il programma radiofonico Radio Deejay. Solo nel 2016, però, Corsi esordisce con il suo primo programma in solitaria, Take me out, trasmesso su Real Time e ad ottenere, grazie ai numerosissimi ascolti, un posto in prima serata.

Tra la tv, il cinema, i videoclip, le pubblicità e i doppiaggi, sarebbe davvero lunga la lista dei titoli che Gabriele ha collezionato nella sua carriera, ma, per dirne qualcuno, si può sicuramente menzionare Primo Appuntamento, in onda su Real Time nel 2018, Deal With It, Stai al gioco, trasmesso su Nove, nel 2019, Il Contadino cerca moglie, sempre su Nove, nel 2021 e l’ultimo suo grande successo di quest’anno, ovvero Don’t Forget the Lyrics!

Come per tutti i personaggi famosi, la carriera televisiva e cinematografica è sempre impegnativa e spesso comporta di restare lontani, anche per molto tempo, dalla propria famiglia.

Lo stesso vale per Gabriele il quale, però, in un’occasione speciale come oggi, ha messo da parte il lavoro per dedicarsi unicamente ad una donna per lui speciale, con la quale ha anche fatto un selfie che ha pubblicato su Instagram. Si tratta della figlia Margherita, che oggi 17 maggio, compie gli anni.

La foto ritrae Corsi abbracciato alla figlia e, al di sotto di essa, vi è una frase, o meglio una dedica, fatta proprio dal padre: “Sempre e per sempre, al tuo fianco, mi troverai. Auguri amore mio”.

Gabriele Corsi sembra essere un vero e proprio Cupido, infatti la maggioranza dei suoi programmi sono basati sull’amore. Solo un uomo che ha trovato il vero amore può essere capace di trovarlo anche per gli altri e lui, il suo, l’ha trovato con la splendida moglie Laura Pertici e i suoi due figli: Margherita e Leonardo.

