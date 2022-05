A cura di Gilda Riga

Non sembra esserci pace per Chiara Ferragni. Prima il Covid durante il periodo natalizio (che ha colpito anche il marito Fedez), poi il violento virus influenzale dello scorso aprile che non ha risparmiato neanche il primogenito Leone.

Chiara Ferragni: "Ho un dolore atroce"

Ma le vicissitudini in materia di salute per l’imprenditrice digitale non sembrano essere finite: nella mattinata del 17 maggio, la Ferragni ha postato su Instagram alcune stories in cui aggiorna i followers su quanto le sta accadendo: “Ciao, guys. Oggi è una giornata pienissima e mi sono svegliata con un dolore atroce a spalla e braccio. Forse perché avrò dormito in una posizione strana. Non so come fare, ho un dolore che non passa”. Poi chiede aiuto ai fan: “Se avete consigli…”.

Insomma, tra Covid, attacchi influenzali e acciacchi di varia natura, il 2022 di Chiara Ferragni non è stato fino ad ora particolarmente fortunato.

Nel frattempo, nella serata del 16 maggio l’influencer ha assistito al concerto di Tananai che si è svolto al Fabrique di Milano. In realtà era lì perché aveva accompagnato il marito, che è tornato ad esibirsi sul palco con il brano Le madri degli altri, tratto d’album Disumano proprio di Fedez. In compagnia della Ferragni anche la storica amica e influencer Veronica Ferraro e del fidanzato Davide Simonetta, producer 38enne. Tanti scatti postati sui social della serata che di fatto ha rappresentato il ritorno sul palco del giudice di X Factor dopo un lungo periodo di stop, per la gioia della moglie Chiara e dei suoi fan.

In questo periodo, la Ferragni è anche impegnata in diverse campagne pubblicitarie e nella promozione del suo brand. Circa un mese fa è stata in Messico per presenziare ad alcuni eventi relativi ad un marchio di caffè di cui è testimonial, per poi raggiungere New York e partecipare con il marito al Met Gala.

