A cura di Gilda Riga

Alex Belli è uno dei personaggi televisivi e del mondo social più chiacchierati del momento.

Primo di quattro figli maschi, nasce e cresce a Parma, dove la famiglia gestisce un allevamento di cavalli. Appassionato pianista, agli studi da geometra affianca quelli in Composizione Musicale e Canto Recitativo al Conservatorio di Musica Arrigo Boito, diplomandosi. Impara anche a suonare vari strumenti di musica rock e pop, e per un breve periodo lavora da speaker radiofonico.

Belli, trasferitosi a Milano, inizia a lavorare come modello per Gianfranco Ferrè. In seguito viene scelto personalmente da Giorgio Armani, per il quale sfila a New York, Londra e Parigi. Nel 2007 apre nel capoluogo lombardo il suo studio da fotografo e videomaker, l’AXB Production, occupandosi di moda e pubblicità. In seguito, su consiglio di Fioretta Mari, inizia la sua carriera da attore e sale alla ribalta nazionale dopo aver recitato nella soap opera Cento Vetrine.

Nel 2015 prende il via la sua carriera da concorrente di reality: partecipa all’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, e nel 2021 partecipa al Grande Fratello Vip, dal quale viene squalificato dopo tre mesi per aver violato il protocollo Covid. Ma, dopo due mesi, rientra nella Casa come ospite per dieci giorni.

Nel 2013 sposa la modella slovacca Katarina Raniakovà, da cui si separa ufficialmente quattro anni dopo. Dal 2017 al 2019 ha una relazione con la modella Mila Suarez, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, e nel giugno 2021, con la benedizione di suo padre diacono, scambia le promesse d’amore con la modella e attrice venezuelana Delia Duran, sua attuale fidanzata.

Alex Belli al pianoforte sulle note di Brividi

Alex Belli è sempre molto attivo sui suoi profili social, dove condivide esperienze lavorative e di vita quotidiana. Ed è proprio un reel condiviso su Instagram che fa fatto il pieno di like: Belli si esibisce al pianoforte intonando le note di Brividi, brano di Mahmood e Blanco vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma non è solo: con lui la compagna Delia Duran e gli amici Guenda Goria e Mirko Gancitano.

Se molti followers hanno apprezzato l’esibizione, con Valeria Marini che definisce l’esibizione del quartetto “stellare”, non sono però mancati gli attacchi degli haters. “Guenda la convinzione fatta persona”, “Che imbarazzo”, “Ma Guenda quanto se la crede”, “Brividi intestinali”.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez torna in concerto dopo un lungo stop: "Si torna a cantare". Fan entusiasti

Mediaset: Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nuova stagione di Ciao Darwin

Mediaset: Sonia Bruganelli, dopo Grande Fratello, la separazione da Paolo Bonolis?

Mediaset, finale col botto all'Isola dei Famosi: Ilary Blasi cade dallo sgabello

Rai: via alle riprese di Che Dio ci aiuti. Elena Sofia Ricci ci sarà

Mediaset: Stefano De Martino, dopo Amici arriva il Festival sulla Rai

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI