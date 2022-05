A cura di Gilda Riga

Sembra essere tornato finalmente il sereno nella vita di Fedez.

Il marito di Chiara Ferragni ha attraversato un periodo decisamente complicato. Lo scorso aprile si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas. L’operazione, che è perfettamente riuscita, l’ha costretto ad una lunga convalescenza che ha trascorso nella sua casa di Milano City Life circondato dall’affetto della moglie Chiara e dei figli Leone e Vittoria.

A breve, il rapper e produttore discografico sarà nuovamente impegnato ad X Factor, talent show, nel quale torna ad essere giudice dopo tre anni di assenza. “Si torna a casa” ha scritto Fedez in occasione dell’annuncio del suo ritorno nel programma in onda su Sky. Di recente ha anche parlato di come la malattia lo abbia profondamente cambiato: “Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla”.

Fedez si esibisce al concerto di Tananai

Ma veniamo alla stretta attualità. Il giudice di X Factor è finalmente tornato ad esibirsi su un palco in occasione del concerto di Tananai, che si è svolto il 16 maggio al Fabrique di Milano e ha fatto registrare il sold out. I due hanno cantato il brano Le madri degli altri tratto dall’album di Fedez Disumano.

Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, è un cantautore e produttore discografico nato a Milano e cresciuto a Cologno Monzese. Nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Sesso occasionale, scritto insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina, classificandosi al venticinquesimo posto.

Fedez si è esibito davanti ad una foltissima platea, tornare a provare sensazioni ormai sopite da tempo a causa dello stop forzato dei concerti dovuti alla pandemia. Poco prima di raggiungere il Fabrique per l’esibizione, ha postato su Instagram alcune stories mentre era in compagnia dei figli: “Ehi, bambini! Il papà va a cantare, vado a fare quello giovane che piace ai giovani”. I piccoli Leone e Vittoria hanno preferito non commentare…

(foto Instagram)

