A cura di Benedetta Esposito

Domenica In è un programma televisivo italiano di Rai1, tra i più longevi che vi siano, tanto da essere arrivato ad una 46iesima versione.

Come si evince dal nome, questo programma di intrattenimento va in onda di domenica, occupando la fascia pomeridiana.

Attualmente, alla conduzione vi è Mara Venier, attrice e conduttrice, volto noto della tv italiana che, grazie alla sua personalità divertente ed accomodante, si è guadagnata l’appellativo di “zietta” e vanta una carriera davvero lunga, sin dagli anni 80.

Lo scorso anno Mara fu chiara, assicurando che avrebbe condotto Domenica In per un’ultima volta prima di ritirarsi per dedicarsi a se stessa e alla famiglia. Qualcosa però è cambiato e la “zietta” sembra averci ripensato, tanto che proprio ieri, 15 maggio, ha affermato di averci ragionato molto e di aver preso una diversa decisione, riproponendosi come conduttrice anche per l’edizione successiva.

Un'edizione straordinaria di Domenica in venerdì 27 maggio in prima serata su Rai 1

La Rai, però, nel frattempo, ha preso una decisione: quella di eliminare la versione pomeridiana di Domenica In.

Perché mai un programma così di successo, con ascolti alti, dovrebbe essere cancellato?

Nessuna paura. Non si tratta di un’eliminazione definitiva, semplicemente di un rimpiazzo temporaneo, che anzi sicuramente, metterà tutti d’accordo e proporrà un pizzico di novità. Domenica In andrà in onda, infatti, venerdì 27 maggio in prima serata con una puntata speciale dal nome “Domenica In Show”, per festeggiare, tutti insieme, innanzitutto il traguardo raggiunto riguardo agli ascolti che sono stati davvero sorprendenti nonostante il programma abbia dovuto competere con l’altrettanta seguitissima ed amatissima trasmissione Amici di Maria De Filippi; e poi, l’altra ragione, riguarda il grande successo dell’Eurovision Song Contest.

Questo fine settimana sarà solo un’eccezione alla regola ma poi tutto ritornerà alla normalità, dal giorno, all’ora, all’amata conduttrice.

