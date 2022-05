A cura di zara penna

L’attrice turca Hande Ercel, ex di Kerem Bursin, conferma la sua love story con Kaan Yıldırım.

Il nome dell'attrice Hande Erçel è da tempo associato all’attore Kaan Yıldırım, entrambi molto conosciuti in Turchia.

Dopo diverse “paparazzate” in cui i due sono stati immortalati, finalmente Hande Erçel ha confessato la sua relazione con Kaan Yıldırım.

La bella attrice Hande Erçel, che ha preso parte alla serie tv Sen Çal Kapımı, tradotta col nome di Love is in the air in ben 85 Paesi, è diventata anche il volto pubblicitario di un marchio di gioielli. L’attrice turca, che ha partecipato alla serata di presentazione del noto brand, ha risposto alle domande della stampa.

In tale occasione, Erçel a chi le chiedeva “come va con Kaan Yıldırım?”, ha risposto in maniera molto vaga: “Grazie, va tutto bene. Siamo qui per parlare di affari. Parleremo di questioni private dopo, grazie mille”.

Questa frase è stata ripetuta diverse volte dalla bella attrice, che per un bel po' ha preferito eludere la domanda.

Hande Erçel e Kaan Yıldırım, hanno trascorso diverse vacanze insieme, da Dubai a Londra e presto andranno insieme in Grecia per sponsorizzare un nuovo albergo.

Dopo tanti no comment, finalmente è arrivata la una dichiarazione dell’attrice. La Erçel, infatti, qualche giorno fa, come si evince dal video, si è dichiarata molto felice e serena con Kaan.

Hande Erçel, la dichiarazione che conferma la sua relazione con Kaan Yıldırım

"Siamo qui per un giorno speciale. Sto molto bene. Va tutto bene". Così Hande ha confermato implicitamente la sua relazione con Kaan.

Molte fan della soap ovviamente non sono molto contente di questa nuova love story, soprattutto perché avrebbero voluto una conclusione diversa tra Hande Ercel e Kerem Bursin.

Purtroppo ad oggi non c’è alcuna speranza che Hande e Kerem possano ritornare insieme, visto che ognuno ha preso la propria strada. Kerem, dopo la notizia di un flirt con l’artista spagnola Stephanie Cayo, ha smentito l’indiscrezione.

Ora il protagonista di Love is in the air è felicemente single ed è molto impegnato con i suoi nuovi progetti, in primis il film con Antonio Banderas, conosciuto durante il Festival di Malaga.