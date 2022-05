A cura di Ludovica Ragonesi

Stefano Bettarini è l’aitante ex marito della conduttrice televisiva Simona Ventura.

I due si sono sposati nel 1998 e separati 6 anni più tardi, a causa dei numerosi tradimenti del “Betta”.

Ma se Simona Ventura, dopo la fine del suo matrimonio, ha ritrovato la serenità sentimentale accanto allo scrittore e giornalista Giovanni Terzi (prima di lui Simona ha avuto una lunga relazione con Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier), anche Stefano Bettarini sembra aver appeso al chiodo i panni da latin lover e dato stabilità alla propria vita insieme alla compagna di 22 anni più giovane, Nicoletta Larini.

Stefano e Nicoletta si sono conosciuti nel 2017, quando Bettarini, al rientro dalla sua esperienza televisiva in Honduras come inviato per l’Isola dei Famosi, aveva appena concluso la sua relazione con Dyane Mello. Anche Nicoletta all’epoca era fidanzata ma l’incontro con l’adone toscano ha completamente ribaltato i suoi piani.

Il romantico messaggio di Stefano Bettarini

La coppia ha festeggiato il quinto anniversario della loro unione.

Da uomo romantico, Stefano Bettarini ha affidato ai social tutto l’amore e la gratitudine per i 5 anni insieme alla sua giovane fidanzata.

Cinque anni in cui la coppia ha affrontato diverse prove, anche difficili, tutte superate a dispetto di chi invece non avrebbe scommesso proprio nulla sulla loro relazione.

Bettarini e la Larini sono stati infatti i concorrenti dell’edizione 2019 di Temptation Island, programma che ha fatto dei tradimenti il suo punto forte.

Invece “Betta”, benché messo a dura prova dalle “tentatrici” del programma, ha dimostrato una grande maturità e amore nei confronti della propria lady.

Suona dunque veritiera la dolcissima dedica che Stefano ha postato sulla pagina Instagram: “Ti sceglierei mille altre volte ancora!”.

In risposta a cotanto sentimento, anche Nicoletta ha voluto urlare ai quattro venti il suo amore, scrivendo un tenero messaggio a corredo di un video dei momenti più belli vissuti insieme al suo Stefano: “Amore mio, oggi sono 5 anni di amore… Ci tengo a sottolineare Amore con la A maiuscola…Complicità, spensieratezza e tante risate… Fin dal primo giorno ti sei sempre preso cura di me, ci siamo sempre sostenuti, capiti con uno sguardo, una sintonia pazzesca che è durata fino ad oggi… Ci siamo legati sempre di più, senza non potremmo stare. Sai non ho mai creduto al destino, ma sentivo dentro di me che la mia vita da un momento all’altro, proprio in questo periodo di 5 anni fa, si sarebbe stravolta… Così è successo…Mi completi. Ti amo come la prima volta”.

Non c’è che dire, sono proprio innamorati.

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset: Stefano De Martino, dopo Amici arriva il Festival sulla Rai

Mediaset: spot Disney Plus con Can Yaman e Hande Ercel. Fuori Demet Ozdemir

Michele Morrone: l’attore di ‘365 Giorni’ nudo su uno yatch. La foto incendia il web

Mediaset: Ambra Angiolini, dichiarazione su Instagram a Francesco Renga

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI