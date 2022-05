A cura di zara penna

Rai: via alle riprese di Che Dio ci aiuti. Elena Sofia Ricci, a dispetto delle voci che parlavano di una sua assenza, ci sarà.

Che Dio ci aiuti 7, una delle serie più amate di Rai1, sta per ritornare. Le riprese infatti inizieranno lunedì 23 maggio.

Aria di cambiamenti in vista. Molti personaggi andranno via lasciando spazio a nuove avvincenti storie nel convento più famoso d’Italia.

In particolare non rivedremo più Monica (Diana Del Bufalo), Nico (Gianmarco Saurino), Erasmo (Erasmo Genzini) e l’ex novizia Ginevra (Simonetta Columbu).

Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, ci sarà ma ad intermittenza. Il motivo di questa alternanza è dovuto all’impegno della Ricci nella serie gialla tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, Fiori sopra l’Inferno.

Al convento di Assisi arriverà una nuova superiora ma nessun volto famoso. D’altra parte è una caratteristica della Lux Vide, la casa di produzione italiana di Che Dio ci aiuti, a lanciare volti ignoti e a farli diventare famosi.

Anche la presenza di Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, sarà irregolare nella serie tv

Come Suor Angela, anche la presenza di Suor Costanza, interpretata dall’attrice Valeria Fabrizi, sarà irregolare.

Con questi presupposti viene da chiedersi allora su chi verteranno le vicende di questa nuova stagione di Che Dio ci aiuti? E’ presto detto. I nuovi episodi saranno interamente concentrati sulla novizia Azzurra e lo psichiatra Emiliano. I nuovi protagonisti saranno proprio loro.

Francesca Chillemi, che vedremo su Canale 5 in autunno come protagonista di Viola come il Mare, la serie tv con Can Yaman, sarà la vera star di questa nuova edizione. Sarà una Chillemi più matura e riflessiva anche se ancora una combinaguai. Non mancherà il personaggio maschile. Questa stagione sarà Pierpaolo Spollon a diventare il protagonista maschile di punta.

Incerta è la presenza di Can Yaman. Nei mesi scorsi si vociferava di una sua partecipazione nella serie, ma stando alle ultime novità Can sarà impegnato in Turchia per il nuovo progetto Disney Plus, El Turco accanto all’incantevole Hande Ercel.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano Bettarini: il messaggio d’amore dell’ex di Simona Ventura commuove il web

Mediaset: Stefano De Martino, dopo Amici arriva il Festival sulla Rai

Mediaset: spot Disney Plus con Can Yaman e Hande Ercel. Fuori Demet Ozdemir

Michele Morrone: l’attore di ‘365 Giorni’ nudo su uno yatch. La foto incendia il web

Mediaset: Ambra Angiolini, dichiarazione su Instagram a Francesco Renga

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI