A cura di Benedetta Esposito

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una coppia inseparabile e la loro carriera insieme li ha resi una delle coppie di comici più divertenti della tv italiana.

Sin dagli esordi sul piccolo schermo, i due hanno sempre lavorato a stretto contatto, ricoprendo il ruolo di conduttori di diversi programmi televisivi, ma aggiungendovi sempre un tocco personale basato sull’ironia e le risate.

Se, probabilmente in passato l’offerta televisiva era molto meno variegata, oggi vi è l’imbarazzo della scelta e, anche in base ai propri interessi e al proprio carattere, si può optare per le trasmissioni che più ci si addicono.

Quindi, se ad esempio, dopo una dura e stancante giornata di lavoro, la sera si ha voglia di leggerezza e di ridere, non c’è scelta migliore che guardare un loro programma.

Nuova edizione di Ciao Darwin

A proposito di questo, ci sono grandi notizie per i fan della coppia Paolo e Luca e il merito è proprio del pubblico. Anche se non ci si rende conto, i telespettatori hanno un grande potere. Infatti per una trasmittente televisiva, il loro parere conta, come contano i numeri di visualizzazioni di un determinato programma.

Ecco perché, in questo caso la Mediaset, basandosi sui numeri di share dell’ultima edizione, secondo delle indiscrezioni di Dagospia, avrebbe riproposto a Bonolis e Laurenti di ricondurre la nuova edizione di un variety che l’ultima volta ha riscosso un grandissimo successo. I due hanno accettato.

Stiamo parlando di Ciao Darwin, il game show, andato in onda, per la prima volta il 3 ottobre 1998.

Ciao Darwin andrà nuovamente in onda, in prima serata su Canale 5, con 10 puntate. C’è solo un piccolo problema. Dovrete avere molta ma molta pazienza, infatti riguardo alla data, purtroppo, se ne parlerà per il mese di marzo 2023.

Potrebbe interessarti anche:

Alex Belli e Delia Duran: il video su Instagram scatena gli haters

Fedez torna in concerto dopo un lungo stop: "Si torna a cantare". Fan entusiasti

Mediaset: Sonia Bruganelli, dopo Grande Fratello, la separazione da Paolo Bonolis?

Mediaset, finale col botto all'Isola dei Famosi: Ilary Blasi cade dallo sgabello

Rai: via alle riprese di Che Dio ci aiuti. Elena Sofia Ricci ci sarà

Mediaset: Stefano De Martino, dopo Amici arriva il Festival sulla Rai

Mediaset: spot Disney Plus con Can Yaman e Hande Ercel. Fuori Demet Ozdemir

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI