A cura di Ludovica Ragonesi

Michele Morrone è l’attore sex symbol italiano più famoso all’estero.

L’interprete del thriller erotico per Netflix ‘365 Giorni’ e del sequel ‘365 Giorni Adesso’ è considerato uno degli uomini più belli al mondo.

Sguardo tenebroso e fisico scultoreo hanno contribuito a garantire all’attore di origini pugliesi la giusta fama internazionale.

Michele Morrone è un artista a tutto tondo. Oltre alla recitazione, l’attore ha al suo attivo infatti anche un album rock, dove canta con voce intensa e graffiata e, come se non bastasse, si cimenta anche nella pittura.

Arte nelle sue vene, non c’è che dire. Ma è l’aspetto da latin lover impenitente che lo ha reso immediatamente idolo di moltissime fan.

L’attore ha raggiunto la notorietà in Italia attraverso la partecipazione a molte fiction sia targate Rai che Mediaset, come la miniserie con Raoul Bova ‘Come un delfino 2’, la famosissima ‘Che Dio ci aiuti!’ e ‘Squadra Antimafia 6’. Ma, in modo particolare, tutte le fan ricordano la sua partecipazione al dancing show di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’, dove, nell’edizione del 2016, Michele Morrone si è classificato secondo.

Ma il successo internazionale è stato raggiunto proprio attraverso i due film Netflix, che, sebbene siano stati aspramente bocciati dalla critica, hanno permesso all’attore di divenire un volto (ed un corpo!) conosciuto in tutto il mondo.

L’attore ammette di non sentirsi un sex symbol

In un recente articolo della rivista di stile e tendenze ‘L’Officiel Hommes Italia’, Michele Morrone è stato fotografato seduto a poppa di uno yatch, completamente nudo, con soltanto le onde a coprire le sue beltà.

Fan letteralmente in delirio per lo scatto super sexy del loro idolo. Per la stessa rivista, lo scorso anno Michele Morrone si era raccontato, soffermandosi in modo particolare sulla definizione di sex symbol, nella quale l’attore stenta a riconoscersi. Queste le sue parole: “È vero che non mi vedo come un sex symbol, mi percepisco piuttosto come un uomo molto passionale. Un uomo normale che ha dentro di sé grandi sogni e obiettivi. Penso che la bellezza e il cervello siano una combinazione fondamentale in una persona. Per me l’intelletto è molto importante. Alla fine la bellezza è solo una bella visione, ma la nostra mente è il luogo in cui inizia l’avventura”.

Talento, bellezza e cervello… a Michele Morrone sembra non manchi proprio nulla.