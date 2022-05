A cura di zara penna

E’ da settimane che si parla del lancio della piattaforma Disney Plus in Turchia, che avverrà il prossimo 14 giugno. Grande attesa per lo spot The Disney Effect. Le riprese inizieranno il 25 maggio per poi proseguire fino al prossimo 6 giugno.

I media turchi hanno citato alcuni dei nomi degli attori che dovrebbero partecipare allo spot. Ci saranno Hande Ercel e Can Yaman, ma le fan hanno però notato una grande assenza, ovvero quella di Demet Ozdemir.

Spot Dinsey Plus: assente Demet Odzemir

Ovviamente questa assenza ha una buona motivazione. La bella Ozdemir girerà uno spot tutto suo in un secondo momento. Non si conoscono le ragioni di questa scelta, anche perché il nome di Demet è famosissimo sia in Turchia che in Italia. Molto probabilmente, però, Demet non è stata scelta per questo spot per una sua scelta personale. Infatti, secondo i tabloid turchi, il fidanzato della Ozdemir, Oguzhan Koc, ha messo il veto su qualsiasi tipo di attività che potrebbe vedere coinvolta la futura moglie con Can Yaman.

Can e Demet hanno avuto una relazione durante le riprese di DayDreamer, la soap turca in onda su Canale 5 che li ha portati al successo. Un amore finito male, perché stando ai gossip, Can avrebbe tradito Demet poco prima di un possibile matrimonio.

Ad oggi, le loro strade si sono separate. Can è felicemente single e impegnato su diversi progetti italiani e non, come Sandokan per Lux Vide e El Turco per Disney Plus. Demet, invece, è super richiesta è impegnata anche nei preparativi delle sue nozze con Oguzhan.

Un fidanzato molto geloso e attento anche ai suoi rapporti lavorativi. Motivo per cui sembra che Demet non apparirà nello spot insieme ai suoi colleghi Hande e Can.