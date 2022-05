A cura di Franci Russo

Hande Erçel e Demet Özdemir si sono ritrovate venerdì sera insieme a cena in un noto ristorante turco.

Hande Erçel, diventata famosa per la serie tv Love is in the air, insieme al suo partner Kerem Bürsin, è uno dei personaggi più in vista in Turchia, ma non solo. Con i suoi 27,7 milioni di follower su Instagram, l’attrice turca è popolare in Italia, in Spagna e nell’America latina dove è andata in onda la serie tv che ha tenuto incollato davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori.

La sua storia d’amore con Kerem Bürsin, sia sul set che nella vita privata, ha appassionato milioni di fan di entrambi, anche se la loro love story è durata meno di un anno. Attualmente Hande si frequenta con l’attore turco Kaan Yildirim, mentre Kerem è single.

Demet Özdemir è un’altra star della soap turca. Con i suoi 15 milioni di follower su Instagram ha entusiasmato milioni di telespettatori con la serie tv DayDreamer, insieme al partner Can Yaman. I giornali turchi hanno sempre parlato di una storia d’amore dei due anche fuori dal set, mai confermata però dai protagonisti della fiction. Attualmente Demet è fidanzata con il cantante turco Oğuzhan Koç, con il quale presto convolerà a nozze.

Disney Plus ha messo insieme Hande Erçel, Demet Özdemir e Can Yaman

Intanto Disney Plus si prepara a lanciare sul mercato cinematografico turco produzioni ambiziose, e a partire dal 14 giugno prossimo inizierà a trasmettere sul digitale in Turchia.

Gli attori che prenderanno posto sulla piattaforma si sono ritrovati insieme ad una cena organizzata da Disney Plus.

Tra i personaggi che hanno partecipato c'erano anche i testimonial della “casa dello streaming”, tra cui Hande Erçel, Demet Özdemir, Pınar Deniz, Aras Bulut İynemli, Aslı Enver, Eda Ece, Burak Deniz, Cansu Dere, e Engin Akyürek.

Ma insieme a questi, Disney Plus ha ingaggiato anche Can Yaman, attore diventato famoso in Italia per la love story con Diletta Leotta e per aver partecipato alle riprese della serie tv Viola come il mare con Francesca Chillemi.