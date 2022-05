A cura di zara penna

Mediaset: per Anna Pettinelli questa potrebbe essere l'ultima edizione di Amici. In arrivo Alessandra Amoroso?

Amici 21 è quasi giunto alla fine. Stasera 15 maggio ci sarà in diretta su Canale 5 la finalissima. I concorrenti in gara sono: Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi.

Nonostante questa edizione non sia ancora giunta al termine, già arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima.

Da quanto si legge dal web uno dei professori lascerà la scuola per fare spazio ad un ex allievo.

In un primo momento si era pensato a Raimondo Todaro, ma Maria De Filippi sembra intenzionata a non lasciarlo andare.

Molti siti web hanno anche ipotizzato l’addio della professoressa di danza classica Alessandra Celentano, ma lei stessa ha smentito categoricamente affermando che per lei Amici è come una famiglia e non l’abbandonerà.

Stesso discorso per Rudy Zerbi, che però fa parte dell’azienda che cura il programma di Maria De Filippi, dunque non sarà lui ad andare via.

Non farà parte della prossima edizione di Amici Anna Pettinelli?

La professoressa che lascerà il talent show è Anna Pettinelli. A lanciare la notizia è Amedeo Venza, l’esperto di gossip che lancia la notizia sul suo profilo Instagram. Ma non è tutto.

Sempre Venza comunica che al posto della Pettinelli arriverebbe un ex allievo. Non viene fatto nessun nome, infatti nel suo post si legge: “Potrebbe essere sostituita da un ex allievo”.

Ed ecco che lanciata la notizia incominciano ad ipotizzarsi già dei nomi. Le fan di Amici scrivono e commentano con i nomi dei loro beniamini. E molti parlano del cantante Alberto Urso, già è all’interno del programma ma che svolge un ruolo dietro le quinte. Per questo motivo si è ipotizzata la sua presenza nel talent tra i professori dell’edizione 2022.

Il nome che però fa più scalpore è senza dubbio quello di Alessandra Amoroso, che per un po' di tempo si è allontanata dal piccolo schermo. La cantante ritornerà come ospite della finalissima e questo fa pensare ad un suo futuro ruolo all’interno del cast di Amici 22.