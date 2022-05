A cura di Gilda Riga

E’ finalmente tornato il sereno in casa Ferragnez.

Dopo aver attraversato un periodo piuttosto complicato, e dopo aver vissuto momenti tutt’altro che semplici, Fedez e Chiara Ferragni hanno ritrovato il sorriso e la spensieratezza che li contraddistingue da sempre, facendone una delle coppie più seguite sui social media.

Fedez alla prese con un piccione sulla terrazza di casa

Nella mattinata del 15 maggio, però, il risveglio non è stato dei più “semplici”. Sull’enorme terrazza dell’appartamento di Milano City Life, casa in cui i Ferragnez vivono ormai da diversi anni, Fedez ha trovato un’ospite: si tratta di un piccione incastrato in una siepe. “Ragazzi, qualcuno può darmi un consiglio?” ha chiesto il rapper ai suoi followers di Instagram. “C’è un povero piccione incastrato, come cavolo faccio a farlo uscire?”. Nel tentativo di avvicinarlo, Fedez gli ha portato del pane carasau: “Va che lusso, così sembra ti stare in Sardegna”. Ma pochi istanti dopo, il nuovo giudice di X Factor sembra essersi pentito: “Amore, forse ho avuto un’idea del c***o – esclama rivolgendosi alla moglie Chiara -. Ho messo lì il pane carasau, magari adesso arrivano tutti i piccioni a mangiare e se ne incastrano altri. Non c’avevo pensato!”. Fedez sembra disperato, poi decide di rivolgersi all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) che invia una volontaria a casa Ferragnez e riesce finalmente a liberare il malcapitato piccione da quella trappola mortale, così come definita dallo stesso rapper.

Insomma, tutto bene quel che finisce bene.

Finalmente, dopo il Covid, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Fedez per l’asportazione di un tumore al pancreas e un violento virus influenzale che ha colpito Chiara e il piccolo Leone, i Ferragnez sembrano stiano pian piano riacquistando la serenità perduta. “Quando ti viene data un’altra possibilità – ha scritto su Instagram lo stesso Fedez – capisci quanto sia importante non sprecarla”.

Potrebbe interessarti anche:

Serena Bortone, nuovo amore per la conduttrice di Oggi è un altro giorno. La foto

Mediaset: Can Yaman “attaccato” dall’ex manager Andrea Di Carlo. Il post

Disney Plus: Hande Ercel e Demet Ozdemir insieme a cena. Assente Can Yaman

Mediaset: fuori Anna Pettinelli. Ad Amici di Maria De Filippi arriva Alessandra Amoroso?

Hande Ercel, ex di Kerem Bursin, conferma la sua relazione con Kaan. Il video

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI