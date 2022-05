A cura di zara penna

Mediaset: Ambra Angiolini, pubblica un post su Instagram. Una dichiarazione d’amore implicita all’ex marito Francesco Renga?

Ambra Angiolini è tra le attrici italiane più amate e seguite degli ultimi anni.

Recentemente ha condotto il super concerto del Primo maggio in Piazza San Giovanni a Roma e ha debuttato da poche settimane con il remake della serie tv Le fate ignoranti firmata Ferzan Ozpetek.

La vita privata dell'attrice è stata spesso sotto i riflettori della cronaca rosa per la sua relazione con il famoso cantante Francesco Renga. I due sono stati sposati per anni e dal loro matrimonio sono nati due figli.

La notizia della loro separazione creò molo scalpore anche se i due hanno sempre mantenuto un buon rapporto amichevole.

Dopo l’amore naufragato con Renga, Ambra ha cominciato una love story con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo alcuni anni insieme, però, arriva il presunto tradimento di Allegri. Questo creò un polverone mediatico lasciando per settimane Ambra nello sconforto più totale.

Superata la tempesta, Ambra ritrova il sorriso impegnandosi nel lavoro

E’ da qualche settimana però che sul web si vocifera di un ritorno di fiamma tra Ambra Angiolini e Francesco Renga.

Nel giorno della festa della mamma, l'attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui dimostrava tutto il suo amore non solo per i suoi figli ma anche per l’ex marito Renga.

Una foto che li ritraeva felici insieme e una frase: "Mamme… in mille e più declinazioni, per dare tutto l’amore che ogni vita si merita. A prescindere da chi la porta in grembo. Auguri a tutte e tutti”.

Una dichiarazione d'amore nei confronti di tutte le mamme del mondo, compresa lei.

Le fan della coppia però ha interpretato diversamente il post ipotizzando ad una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti per l’ex marito.

I due, anche se legati profondamente, sembrano ormai condurre vite separate, ma la speranza si sa è l’ultima a morire.

