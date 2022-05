A cura di zara penna

Sonia Bruganelli, dopo il Grande Fratello, è al centro del gossip per notizie che riguardano un’eventuale separazione dal marito Paolo Bonolis.

La rivista Gente ha intervistato Sonia Bruganelli, che dopo l’esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip, accanto ad Adriana Volpe, parla del suo futuro lavorativo e della sua vita sentimentale.

“Al Grande Fratello mi sono prestata per il format e perciò ha avuto un senso. – racconta la moglie di Paolo Bonolis -. Non sarei più credibile nel ruolo di opinionista. Voglio fare cose che mi appartengono in televisione, e questo non lo era. Sono contenta nel mio ruolo di produttrice. Poi la Mediaset sta dando molte produzioni a me e alla mia società. Quella al Grande Fratello è stata una cosa a cui mi sono prestata per dare credibilità alla mia persona e per portare acqua al mulino”.

Raccontata la sua esperienza diretta Sonia non si lascia sfuggire una battuta su Soleil Sorge, concorrente della trascorsa edizione del Grande Fratello con cui Sonia ha stabilito un rapporto amichevole e lavorativo.

“Si, faremo qualcosa insieme, abbiamo parlato, ma ancora nulla di concreto. Soleil è in gamba e al Grande Fratello si è mostrata per quello che è, andando fuori gli schemi”.

Sonia Bruganelli: "Se un giorno io e Paolo dovessimo lasciarci, lo vorrei come amico"

Dopo l’aspetto lavorativo, Sonia ha iniziato a parlare del suo rapporto con Paolo Bonolis.

Per settimane sul web correvano voci su una presunta separazione tra lei e il noto conduttore Mediaset.

Dalle parole di Sonia appare evidente che Bonolis è molto più di un marito.

“Ci sono poche persone come Paolo. Non lo dico perché è il padre dei miei figli, ma perché lo penso davvero - afferma la Bruganelli -. Se un giorno dovessimo lasciarci lo vorrei come amico. Sono cresciuta con lui e lui e cambiato molto da quando sta con me. E’ stato anche uno dei primi a sostenere che vicino a un grande uomo c’è una grande donna, e non come si suol dire dietro”.

Dunque nessuna separazione tra i due anche se ultimamente sembrano sempre più distanti a causa del lavoro, ma dalle parole di Sonia alla rivista Gente pare difficile che qualcuno o qualcosa possa intromettersi nel suo rapporto con Paolo Bonolis.

Potrebbe interessarti anche:

Alex Belli e Delia Duran: il video su Instagram scatena gli haters

Fedez torna in concerto dopo un lungo stop: "Si torna a cantare". Fan entusiasti

Mediaset, finale col botto all'Isola dei Famosi: Ilary Blasi cade dallo sgabello

Rai: via alle riprese di Che Dio ci aiuti. Elena Sofia Ricci ci sarà

Mediaset: Stefano De Martino, dopo Amici arriva il Festival sulla Rai

Mediaset: spot Disney Plus con Can Yaman e Hande Ercel. Fuori Demet Ozdemir

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI