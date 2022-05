A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman, Demet Ozdemir e Hande Ercel in una serie firmata HBO.

Non c’è da stupirsi, ormai la Turchia è diventata terra di produzione di serie tv.

Prima della Yaman-mania i canali televisivi erano prettamente turchi, lì venivano trasmesse le innumerevoli serie che riscuotevano molto successo in Turchia. Tutto questo finché poi le altre emittenti televisive europee non hanno iniziato ad acquistare le soap e trasmetterle nei singoli Paesi. Da qui nasce la Turchia-mania.

Personaggi come Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel e Kerem Bürsin ormai sono vere e proprie star in Italia e non solo. Questo successo ha suscitato l’interesse di diverse piattaforme digitali e diverse case di produzione.

Dopo Netflix arriva in Turchia la piattaforma Disney Plus e subito dopo HBO Max

Altre piattaforme digitali interessate agli attori turchi più famosi, quali Can Yaman, Hande Erçel e Demet Özdemir.

Il grande interesse che Netflix ha riscontrato in Turchia ha consentito ad altre piattaforme internazionali di aprirsi al mercato turco. La Turchia acquisirà molto presto due nuove piattaforme di trasmissione digitale. Disney Plus e HBO Max. La piattaforma di streaming digitale in abbonamento di WarnerMedia, HBO Max, è stata lanciata il 26 ottobre nei Paesi del Nord Europa e in Spagna.

I funzionari della piattaforma, che hanno negoziato i diritti di trasmissione dell'ultima serie Yargı, hanno precedentemente acquistato i diritti di trasmissione delle serie TV Sadakatsiz, Alev Alev, Sen Çal Kapımı, Menajerimi ARa, Kara Sevda, Kızım, Kadın, Babil, Mucize Doktor e Baraj.

Disney Plus, un'altra piattaforma di trasmissione digitale, prevede di incontrare il pubblico turco a giugno. Il secondo progetto della piattaforma, che ha iniziato il suo lavoro in Turchia con la serie TV Kaçış, in cui Engin Akyürek e İrem Helvacıoğlu interpreteranno i ruoli principali, è stata la serie in cui Aras Bulut İynemli interpreterà Atatürk. La piattaforma, che girerà anche una serie con Can Yaman, sta incontrando nomi come Çağatay Ulusoy, Pınar Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Hande Erçel.

Sui tabloid turchi appare la notizia di una collaborazione tra Can Yaman, Demet Özdemir e Hande Erçel.

I tre attori pare siano stati interpellati dalla HBO per lavorare insieme ad un nuovo progetto. Non è ancora chiaro se gli attori abbiano accettato o meno.

Questo trio sarà di certo un successo garantito sia per la piattaforma che per la casa di produzione.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez e Chiara Ferragni: emergenza casalinga. La richiesta di aiuto del rapper

Serena Bortone, nuovo amore per la conduttrice di Oggi è un altro giorno. La foto

Cancellata l’edizione pomeridiana di Domenica In di Mara Venier. Ecco perché

Mediaset: Can Yaman “attaccato” dall’ex manager Andrea Di Carlo. Il post

Disney Plus: Hande Ercel e Demet Ozdemir insieme a cena. Assente Can Yaman

Mediaset: fuori Anna Pettinelli. Ad Amici di Maria De Filippi arriva Alessandra Amoroso?

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI