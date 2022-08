A cura di zara penna

Davide Donadei: da Arianna di Amici all’ex dama di Uomini e Donne.

L’ex tronista Davide Donadei non smette mai di stupire. Al termine dell’avventura a Uomini E Donne, la sua scelta è ricaduta su Chiara Geme, con la quale ha vissuto una breve storia d’amore, ora giunta al capolinea.

All’annuncio della rottura con la corteggiatrice, sui social è successo di tutto. Da una parte abbiamo visto Chiara che si è mostrata più volte triste e malinconica, e dall’altra abbiamo visto lui sommerso dalle critiche.

Il suo atteggiamento, spesso spavaldo, ha scatenato l’ira delle follower, che l’hanno definito più volte irrispettoso nei confronti della sua ex fidanzata. In più, Donadei, era stato anche paparazzato e visto in atteggiamenti amorosi con Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici 20. Alcuni video su TikTok che li ritraevano sorridenti insieme hanno immediatamente fatto pensare alla nascita di una nuova relazione tra i due, anche se non erano mai arrivate conferme.

Davide Donadei beccato con ex dama di Uomini e Donne

The Pipol Gossip riporta però una nuova indiscrezione. Sembra che Davide Donadei abbia una nuova dama, una donna che ha preso parte al parterre di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Roberta Di Padua, ex protagonista della versione over del dating show condotto da Maria De Filippi. I due sono stati paparazzati mentre cenavano assieme. Inoltre, sempre secondo The Pipol Gossip, sembravano decisamente complici, e hanno trascorso insieme l’intera serata.

(foto The Pipol Gossip)

Roberta Di Padua l’anno scorso non ha preso parte al dating show di Maria De Filippi. Per anni, però, è stata una delle dame più corteggiate dal parterre maschile. Diversi uomini sono arrivati negli studi di Canale 5 per conoscerla e corteggiarla, e lo stesso Armando Incarnato rimase estasiato dalla Di Padua. La donna, però, non ha mai incontrato il suo grande amore.

Cosa accadrà? Per Roberta, il flirt con l’ex tronista Davide Donadei potrebbe trasformarsi in una relazione duratura? I fan sono curiosi di sapere come evolverà la storia.