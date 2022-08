A cura di Franci Russo

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più innamorati.

La coppia non si nasconde più ed esterna i propri sentimenti in ogni dove. In particolare sui social, dove la showgirl argentina è molto attiva.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Belen ha postato foto e video delle vacanze in barca trascorse insieme a Stefano, al loro figlio Santiago e a Luna Marì, la bambina che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese. Stefano tempo fa ha raccontato che per la bimba lui è come uno zio, e Belen in un video svelò che la piccolina lo chiama Tetè.

Le vacanze della coppia in barca con i due bambini

La coppia è stata all’isola di Albarella, immersa nella natura del parco del Delta del Po, a Ponza, a Capri e per finire a Napoli, nel quartiere Posillipo. Gli indizi sono stati forniti tutti dalla showgirl attraverso le foto postate su Instagram: da sola, con Stefano e con i figli Santiago e Luna Marì.

Perfettamente in forma, anche se lei dice di essere aumentata di qualche chilo di… felicità, Belen si mostra nelle foto in tutta la sua bellezza e sensualità: con il seno tra le mani e lo guardo languido; con Stefano, stretta in un abbraccio impetuoso; con i suoi due figli.

Le vacanze prove per una futura convivenza tra Belen e Stefano?

Non l’abbiamo mai vista come in questi giorni serena e felice. Ed ha anche i fan dalla sua parte, i suoi e di Stefano De Martino. Tutti vorrebbero che le vacanze fossero state le prove di una loro futura convivenza E chissà se al rientro a Milano i due innamorati non decidessero di andare a vivere tutti sotto lo stesso tetto, insieme ai due bambini e al cane del conduttore Choco.

L’estate sta finendo e gli impegni lavorativi per entrambi sono alle porte. Anche se il nuovo programma Sing Sing Sing, ispirato a quello americano That’s My Jam di Jimmy Fallon, è stato momentaneamente rinviato, l’ex ballerino di Amici tornerà comunque alla guida Stasera tutto è possibile. Il programma di Rai 2 è fissata per lunedì 26 settembre 2022. Insieme a Stefano De Martino dovrebbe tornare in blocco anche il cast fisso delle ultime stagioni, e cioè Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia.