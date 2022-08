A cura di Gilda Riga

E’ tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di Domenica In. Mara Venier tornerà in tv il prossimo 11 settembre, anche se nel corso della conferenza stampa di presentazione del daytime di Rai 1 non si è voluta sbilanciare, e ha preferito non fornire alcuna anticipazione sullo storico e amatissimo programma della tv di Stato.

I telespettatori non vedono l’ora di seguire nuovamente la conduttrice alle prese con i suoi ospiti in uno dei salotti più famosi della televisione, in quella che a tutti gli effetti rappresenta il talk show più longevo del piccolo schermo.

Nel frattempo, attraverso il suo account Instagram, zia Mara ha spoilerato un’importante novità che riguarderà la nuova edizione di Domenica IN. Ci sarà, infatti, una nuova sigla, scritta da due interpreti della canzone napoletana: Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Domenica In: la nuova sigla di Andrea Sannino e Franco Ricciardi

“Finalmente possiamo dirvelo – si legge nel post condiviso dalla conduttrice e dai due cantanti-. La sigla della nuova edizione di Domenica In la cantiamo noi! Ve la presentiamo alla prima puntata in onda su Rai 1, domenica 11 settembre. Grazie a questa donna meravigliosa. W Mara!”.

Andrea Sannino ha spiegato che per lui si tratta di un sogno che si realizza, perché è sempre stato un fan della trasmissione e mai avrebbe immaginato di poter realizzare la sigla del programma. “Oggi siamo a casa di Mara, sono emozionato e voglio condividerlo con voi. Sognare sempre, perché i sogni si realizzano”.