Dopo la conferma della partecipazione al talent show Ballando con le Stelle, Gabriel Garko potrebbe ritornare come protagonista nella sesta stagione de L'onore e il rispetto.

Gabriel Garko è tra i concorrenti della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci ci tiene molto alla sua presenza.

Dopo anni Gabriel, per molte donne sexy symboI, ha fatto coming out annunciando la sua omosessualità.

Da tempo è fuori dal piccolo schermo, dopo aver raggiunto il successo prima con Il bello delle donne, serie TV in onda su Canale 5, e poi con lo storico personaggio di Tonio Fortebracci in L'onore e il rispetto, una serie che da anni non va più in onda dopo ben 5 stagioni. L'ultima puntata risale al 2017, quando si è concluso l'intero capitolo della serie.

Gabriel Garko 5 anni fa dichiarò: “Non vestirò più i panni di Tonio Fortebracci”

Da tempo gira voce che vi sarà una nuova stagione e che le avventure di Tonio non siano finite.

Da sempre le fan della fiction L’onore e il rispetto hanno continuato a sperare che presto o tardi arrivasse una sesta serie che vedesse protagonista ancora una volta Gabriel Garko.

L'attore però nel 2017 durante un'intervista affermò: “Non vestirò più i panni di Tonio Fortebracci. Mi è entrato nella pelle e mi spiace anche abbandonarlo, ma forse è giusto così”.

C’è chi afferma, invece, che ci sarà un sequel con Gabriel Garko come protagonista, a meno che la produzione non decida di puntare su un altro attore.

Cosa che avrebbe poco senso, visto che gran parte del pubblico guarda la fiction proprio per la presenza dell'attore torinese. Certo è che, leggendo i commenti dei fan, se quello andato in onda doveva essere l’ultimo capitolo della serie, sarebbe stato preferibile fare un altro tipo di finale, senza lasciare dubbi nei telespettatori. A meno che questa “ambiguità” alla fine non fosse stata voluta…