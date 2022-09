A cura di Franci Russo

Uomini e Donne: Maria De Filippi, l’out out a Riccardo Guarnieri.

Sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne e stanno già spuntando le prime anticipazioni. I nomi dei tronisti sono ormai ben noti: si tratta di Federica Aversano e Lavinia Mauro, sul trono femminile, mentre c’è Federico, l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi, su quello maschile.

Alcuni giorni fa sul web si è fatta largo l’ipotesi che Alessandro Vicinanza, cavaliere di Ida Platano, passasse dal trono over a quello classico per corteggiare Federica. Ma non è così. E’ vero che Alessandro ha fatto apprezzamenti sulla bella Alessandra, ma non si è affatto dichiarato.

L'out out di Maria De Filippi a Riccardo Guarnieri

Discorso diverso, invece, per Riccardo Guarnieri. In una delle ultime registrazioni, quest'ultimo si è dichiarato a Federica, che però sembra averlo rifiutato nettamente come corteggiatore, in quanto non ha per nulla gradito il comportamento che il cavaliere ha avuto con Ida Platano. A questo punto c’è stato l’intervento di Maria De Filippi, che ha quasi posto un out out a Riccardo. La conduttrice ha spiegato che visto il suo interesse potrebbe spostarsi nel Trono Classico e corteggiare Federica. Ma nel caso in cui la tronista lo eliminasse dovrebbe andare a casa. A questo punto, Riccardo ha rinunciato all’idea di corteggiare Federica.

Nel frattempo, Ida e Alessandro si frequentano di nuovo. Sono usciti insieme e si sono baciati. Ovviamente questa nuova relazione ha urtato non poco Armando Incarnato, il quale è intervenuto creando così le prime polemiche.

A seguire, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno iniziato a punzecchiare le nuove troniste. Tina, in particolare, sembra non gradire Federica già dai tempi in cui era la corteggiatrice di Matteo.

Certamente non mancheranno liti e discussioni in questa nuova stagione di Uomini e Donne, soprattutto considerando che uno dei cavalieri, Riccardo, è interessato ad una tronista. Questo prima o poi scatenerà sicuramente qualche momento di tensione.