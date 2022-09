A cura di Gilda Riga

Da alcuni giorni è esploso un gossip che riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, e l’ex dama dal trono over del dating show di Maria De Filippi, Roberta Di Padua.

Ad alimentare i rumors, diverse segnalazioni giunte all’influencer Deianira Marzano, che ha fornito testimonianze fotografiche di un incontro tra i due, avvenuto in un ristorante di Napoli. Sempre secondo alcune indiscrezioni, al termine della cena Donadei e la Di Padua avrebbero raggiunto lo stesso hotel per passarvi la notte insieme.

L’ex tronista, alcune ore dopo l’uscita delle foto “incriminate”, è intervenuto sui social, specificando che tra lui e Roberta c’è una semplice amicizia, e che si è trattato esclusivamente di una cena amichevole. Allo stesso Donadei è stato attribuito anche un possibile flirt con Arianna Gianfelici, ex concorrente dell’edizione 2020 di Amici di Maria De Filippi.

Flirt tra Davide Donadei e Roberta Di Padua: l'ex dama esce allo scoperto

Ad uscire allo scoperto nelle ultime ore anche Roberta Di Padua attraverso un lungo post su Instagram, nel quale ha parlato del gossip esploso con Davide Donadei: “Ho aspettato un po' è vero! Di cose ne sono state dette tante, alcune giuste, molte errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esiste lo sciacallaggio. Raccontare di una cena e di un incontro è gossip; speculare, inventare e condannare (senza conoscere e senza sapere) una donna single che ancor prima di essere un personaggio pubblico è una persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita, è sciacallaggio (pseudo gossippari che mistificano la realtà e ingannano il pubblico pur di avere seguito sulle proprie pagine), questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria e hater. Il parere e l'appoggio del pubblico, non sono state mai tra le mie priorità, sono libera, diretta, ho deciso sempre secondo la mia testa e il mio cuore, difficilmente avete condiviso le mie scelte ma la vita (bellissima) è una, è mia. Con il tempo qualcuno si è ricreduto, qualcuno no, io lascio sempre la libertà di opinione, non si può piacere a tutti. La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! Il tempo (come già accaduto) darà le risposte. Fate sogni tranquilli!”.