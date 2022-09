A cura di Gilda Riga

La nuova stagione de La Vita in Diretta debutta su Rai 1 lunedì 5 settembre alle ore 17,05.

La nuova edizione, la quarta condotta da Alberto Matano, ripartirà dal suo rinnovato formato che ne ha fatto il programma leader nel pomeriggio televisivo. L’anchorman calabrese è pronto a scendere nell’arena dei day time per sfidare Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5, che va in onda su Canale 5 nella medesima fascia oraria.

“Un patto di fiducia dovuto al dialogo costante che Matano ha stabilito con il pubblico – spiegano i vertici di viale Mazzini -. Una narrazione che attraversa la stretta attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Un flusso informativo che va dalle breaking news alle inchieste di cronaca. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più completo e affidabile. Il cuore del racconto è rappresentato dagli inviati del programma, che come il conduttore ripete ogni giorno sono ‘la nostra voce e i nostri occhi dove tutto accade in tempo reale’. Uno sguardo attento, una finestra sempre aperta sul Paese con dirette e documenti filmati. Un racconto corale anche con il prezioso contributo dei giornalisti della Rai, tra sedi regionali ed estere. A connotare la parte pop del programma lo spazio talk con l’ormai iconico tavolo, attorno al quale siedono i protagonisti della tv, dello spettacolo, del cinema, della fiction e del giornalismo. Un momento di approfondimento di temi legati al Costume e alla Società ma anche l’occasione per parlare di libri con i principali autori italiani".

Ad entrare nelle case degli italiani, insieme ad Alberto Matano ci sarà anche Adriana Volpe, reduce dall’esperienza come opinionista durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ospite della prima puntata del programma del pomeriggio di Rai 1 anche Rita Rusic, altra ex gieffina.

Continua, dunque, il sodalizio tra gli ex inquilini della casa più spiata d’Italia e La Vita in Diretta, che nella passata stagione ha più volte visto ospite Stefania Orlando, un’altra ex concorrente del reality di Canale 5.