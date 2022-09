A cura di Gilda Riga

“L’estate sta finendo e un anno se ne va…” cantavano i Righeira in un famosissimo brano del 1985. Ma, seppur la stagione più bella dell’anno stia inesorabilmente volgendo al termine, gli aficionados della tv potranno consolarsi con il ritorno sul piccolo schermo dei loro programmi più amati.

In casa Rai è tutto pronto per la nuova stagione de La Vita in Diretta, che andrà in onda a partire da lunedì 5 settembre alle ore 17 circa. Al timone del rotocalco di attualità, con gli approfondimenti delle ultime notizie e il racconto dei fatti di cronaca nera, ci sarà ancora una volta Alberto Matano, giunto alla sua quarta edizione da conduttore.

“La Vita in diretta continuerà a sorprendere – ha spiegato l’anchorman -. E’ il mio quarto anno, e partiamo con una grande responsabilità e l’amore del pubblico. Nel tempo abbiamo cambiato tutto, e questa estate la gente mi ha dimostrato grande affetto. Ora il patto si rinnova”.

Il format rinnovato de La Vita in Diretta, ha reso Alberto Matano leader del pomeriggio televisivo. Una narrazione che attraversa la stretta attualità, la cronaca, l’inchiesta e l’approfondimento giornalistico. Una trasmissione di servizio con l’obiettivo di informare il telespettatore nel modo più completo e affidabile, attraverso uno sguardo attento, una finestra sempre aperta sul Paese con dirette e documenti filmati. Questa la mission di Matano, che dopo aver co-condotto un’edizione con Lorella Cuccarini, ha preso in solitario le redini del programma portandolo ad un indiscutibile successo. Tanto che può anche permettersi di pensare al prime time: “Non so se la sogno la prima serata, ma spero che arrivi al momento giusto” ha detto il conduttore a Repubblica. “Nella mia vita non ho mai avuto la voglia di bruciare le tappe. Compio 50 anni, c’è uno zaino pieno di esperienze, e se mai dovesse arrivare l’accoglierò. Prima o poi bisogna cambiare”.

Alberto Matano cita Gomorra: "Stamm turnann..."

Nel frattempo, Alberto Matano ha voluto informare i suoi follower di Instagram sull’imminente ritorno de La Vita in Diretta su Rai 1: “Stamm turnann” ha scritto il conduttore di origini calabresi. Un chiaro e simpatico riferimento ad una delle citazioni storiche di Gennaro Savastano (Salvatore Esposito) e Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) nella serie tv Gomorra.

Oltre a La Vita in Diretta, è pronta al debutto della nuova stagione televisiva anche Serena Bortone, che tornerà anch'essa il 5 settembre con Oggi è un altro giorno e con i suoi affetti stabili.