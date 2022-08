A cura di Gilda Riga

Alberto Matano si sta godendo le vacanze nella sua amata Calabria dopo le fatiche di un’intensa stagione televisiva a La Vita in Diretta e il matrimonio con Riccardo Mannino.

Il conduttore del programma di punta del pomeriggio di Rai 1 ha fatto tappa nella sua regione d’origine, per concedersi il meritato relax e riabbracciare i genitori e i nipotini. Negli scatti condivisi su Instagram da Matano, anche gli amici Francesca Barra e Claudio Santamaria, mentre difficilmente compare il marito Riccardo, che preferisce tenersi lontano dai riflettori.

Ma l’idillio estivo di Alberto è stato improvvisamente rovinato. Alcune circostanze, infatti, lo hanno costretto suo malgrado a rivedere i piani. Il motivo? Il rientro forzato a Roma, che lo ha costretto a lasciare la Calabria prima del previsto. Ma cos’è accaduto? Scopriamolo insieme.

Quando mamma Rai chiama...

La Rai ha cambiato le carte in tavola, e come rivelato su Twitter da Giuseppe Candela, i vertici della tv di Stato hanno ridisegnato il palinsesto televisivo in vista delle elezioni del 25 settembre, anticipando di fatto la messa in onda di alcuni programmi. E tra questi c’è anche La Vita in Diretta di Alberto Matano. Stesso discorso anche per Serena Bortone, che è stata raggiunta dalla notizia mentre si trovava insieme ad alcuni amici ad Ibiza.

“La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno torneranno in onda lunedì 5 settembre. Il debutto era fissato inizialmente per il 12 settembre”.

Ecco perché il conduttore è dovuto rientrare frettolosamente nella Capitale per preparare al meglio il suo programma in vista dell’imminente inizio della nuova stagione televisiva.