A cura di Gilda Riga

E’ tempo di ringraziamenti per Alberto Matano, a distanza di quattro giorni dalla celebrazione del suo matrimonio con Riccardo Mannino.

Il conduttore de La Vita in Diretta e l’avvocato si sono uniti civilmente lo scorso 11 giugno presso il resort di proprietà di Antonello Colonna situato a Labico, Comune della Città Metropolitana di Roma. Il rito civile è stato officiato da Mara Venier, alla presenza degli ufficiali di Anagrafe e del Sindaco della cittadina laziale.

Tantissime le celebrità intervenute alla cerimonia: politici, dirigenti Rai, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti, oltre ai colleghi avvocati di Mannino. Presenti Rita Dalla Chiesa; Eleonora Daniele con il marito Giulio Tassoni; l’attore Raoul Bova insieme alla compagna Rocio Morales; Claudio Santamaria con Francesca Barra e loro figlia; l’ex ministro Nunzia Di Girolamo con il marito deputato Francesco Boccia; il cantante Andrea Sannino, che dopo il fatidico sì ha intonato il suo grande successo Abbracciame; i conduttori Fabio Canino, Serena Bortone, Francesca Fialdini, Andrea Delogu e Ema Stokholma.

Alberto Matano: il post di ringraziamento su Instagram

Ed è proprio ad alcuni di loro e ai tanti fan (e anche haters) che Alberto Matano ha voluto dedicare un post di ringraziamento attraverso il suo account Instagram: “Grazie a tutti per questo gigantesco abbraccio collettivo. Grazie alle nostre famiglie, agli amici, a chi ha condiviso con noi un momento unico e indescrivibile. Grazie a chi ci fa gli auguri per strada, a chi ci ha scritto ovunque e ai pochi che ci hanno criticato. Grazie Mara Venier per l’abbraccio che non dimenticheremo mai. Grazie Antonello Colonna per aver trasformato tutto in realtà. Grazie Andrea Sannino per averci emozionato ancora di più. Grazie Andrea Delogu e Ema Stokholma per aver reso il party esplosivo”.