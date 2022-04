A cura di Gilda Riga

Continua a raccogliere consensi La Vita In Diretta, programma di punta del pomeriggio di Rai Uno, che si occupa di attualità ed approfondisce le ultime notizie e i fatti di cronaca nera.

Al timone della trasmissione da settembre 2020 c’è Alberto Matano, giornalista, autore e conduttore televisivo. Di origini calabresi (è nato a Catanzaro), Matano ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1995 presso La Sapienza di Roma, per poi superare la selezione per la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia.

E’ stato anche conduttore del TG1 ed è uno dei giornalisti più apprezzati del Paese.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono molte informazioni al riguardo. Circa un mese fa, Alberto Matano è stato ospite a cena a casa di Mara Venier. Pochi amici ma buoni, tutti intorno ad un tavolo imbandito con piatti gustosi. È la stessa Venier che riprende questi momenti goderecci a casa sua, postando delle divertentissime immagini sui social.

A sorpresa, tra i commensali figura anche quello che secondo i rumors sarebbe proprio il compagno di Matano: l’ex ministro dello sport del Governo Conte, Vincenzo Spadafora che di recente ha fatto coming out.

Alberto Matano a capotavola e Spadafora accanto. Con loro anche Christian De Sica e sua moglie Silvia Verdone, insieme ad altri ospiti.

Nel corso della puntata di ieri pomeriggio de La Vita in Diretta, era ospite anche Alba Parietti. Il 13 aprile ricorre la Giornata Internazionale del Bacio (International Kissing Day), e il conduttore e la showgirl hanno deciso di celebrare la ricorrenza proprio con un bacio appassionato. Video postato dallo stesso Matano sul suo profilo Instagram: “Baciami – ha detto Matano alla Parietti”. La Parietti ha poi chiesto come fosse andata e se fosse cambiato qualcosa, e la risposta di Matano non si è fatta attendere: “Bene. Resusciti, Alba!”.

E’ possibile che il bacio di Alba Parietti abbia suscitato in Matano sensazioni ed emozioni sopite?

Potrebbe interessarti anche:

Mediaset, Soleil Sorge ospite de Le Iene: il comportamento di Belen Rodriguez fa indignare i fan

Mediaset: Kerem Bürsin “attaccato” dalle fan per aver tradito Hande Erçel

Demet Özdemir, l’ex di Can Yaman, effusioni amorose sul prato del suo giardino. Il Video

Alba Parietti esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Paparazzati insieme mano nella mano

Mediaset: dopo le polemiche Cecilia Rodriguez corregge il tiro. Ecco cosa ha detto sull’Isola dei famosi

TV8, Alessandro Borghese "abbandona" i fornelli: fuga d'amore per il conduttore di 4 Ristoranti

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI