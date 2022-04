A cura di Ludovica Ragonesi

Il nuovo palinsesto autunnale della Rai prevede numerosi cambiamenti: trasmissioni cancellate, altre posticipate, altre ancora confermate ma con nuovi conduttori.

Nel ballo delle poltrone è finita anche Serena Autieri, attualmente alla guida della trasmissione del sabato pomeriggio su Rai 1 Dedicato.

La brava attrice e presentatrice partenopea conduce con padronanza il contenitore televisivo prefestivo su Rai 1, con interviste a cuore aperto a personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ma anche presentando storie comuni particolarmente commoventi.

In questa nuova veste, Serena Autieri si è sentita subito a suo agio. Tuttavia l’Auditel non ha sempre premiato la bionda showgirl. Gli indici di ascolto via via sempre più bassi, hanno infatti messo più volte in discussione la stabilità del programma.

Tuttavia la stagione televisiva è quasi conclusa ed il programma ha fatto il suo ciclo.

Secondo quanto riporta il sito TvBlog, nella programmazione autunnale Dedicato non sarà più in palinsesto. Un esperimento televisivo quindi non andato a buon fine.

Cosa vedremo al posto di Dedicato il sabato pomeriggio

Su Rai 1, al posto di Dedicato ritornerà una delle trasmissioni più longeve della Rai e da sempre nel cuore degli italiani: Linea Blu, magistralmente condotta da Donatella Bianchi, sarà nuovamente l’appuntamento fisso del sabato alle 14 su Rai 1. Felici gli spettatori affezionati al programma che potranno nuovamente godere dei racconti e delle bellissime immagini del nostro splendido mare.

Serena Autieri, del resto, sembra che non resterà a bocca asciutta. Per lei infatti è prevista la conduzione di un nuovo programma, sempre di sabato, ma su Rai 2 e in una fascia oraria diversa, quella del mezzogiorno.

Al momento, bocca cucita sui dettagli della nuova trasmissione, in attesa di nuovi risvolti.

