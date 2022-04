A cura di Gilda Riga

E’ tornato finalmente il sereno nella vita di Fedez.

Il rapper italiano, marito di Chiara Ferragni, lo scorso 22 marzo si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver scoperto di essere affetto da un tumore neuroendocrino del pancreas.

Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà, affetto e vicinanza rivolti all’ex giudice di X Factor (a proposito, potrebbe esserci un suo ritorno nel talent show di Sky al posto di Emma Marrone), che dopo l’intervento ha ringraziato amici, fan e followers con un lungo post su Instagram: “La settimana scorsa – ha scritto Fedez - ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). Ci vorrà un po’ per riprendermi. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico”.

Tornato nel suo attico di Milano City Life, Fedez ha proseguito la convalescenza circondato dall’affetto della moglie Chiara e degli amatissimi figli Leone e Vittoria, questi ultimi spesso protagonisti delle sue Instagram stories.

Ieri sera, dopo alcune settimane di convalescenza, finalmente il rapper e la moglie si sono concessi la prima uscita post-intervento, andando a cena in un ristorante di Milano: “Fuori per la prima volta – ha detto Fedez in una stories pubblicata su Instagram -. Federico non può bere (alcolici, ndr), quindi brinda con i suoi amici enzimi pancreatici, fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”.

Insomma, sembra che per Fedez il peggio sia ormai passato e che pian piano si stia riappropriando a piccoli passi della sua vita. E ovviamente noi tutti siamo felici per lui.

