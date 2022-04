A cura di Ludovica Ragonesi

Michelle Hunziker, nonostante i numerosi impegni professionali, riesce a trovare del tempo prezioso da trascorrere insieme alle sue bambine, Celeste e Sole, nate dal matrimonio con l’imprenditore della moda Tomaso Trussardi.

Nelle ultime stories postate sui social, la bionda showgirl fa saper ai suoi follower di aver trascorso una simpatica gita immersa nella natura insieme alle sue figliolette.

Michelle e le due sorelline Trussardi si sono infatti avventurate sulle cascate di Nardis, in Trentino.

Habitat familiare potremmo dire per la bella Michelle, dal momento che la conduttrice ha vissuto fino ai 16 anni in Svizzera, dove il paesaggio montano la fa da padrone.

Sorrisi e scatti in tenuta da trekking per le belle foto di famiglia.

Ma ciò che ha incuriosito i fan è stato un particolare fotografato proprio da Michelle: un sassolino a forma di cuore, a cui la Hunziker ha abbinato una didascalia molto romantica.

“La natura ama… scorgo cuori ovunque”, così scrive Michelle.

Il vero significato dietro lo scatto di Michelle

Che quel messaggio, oltre ad una simpatica constatazione naturalistica, possa essere in realtà un messaggio diretto ad una persona in particolare?

Non è difficile pensarlo, dal momento che il cuore di Michelle Hunziker, dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi, sembra esser ritornato a battere per un altro uomo: Giovanni Angiolini, il sexy dottore sardo, già volto conosciuto della televisione dopo la partecipazione al Grande Fratello del 2015, è dato infatti dagli ultimi gossip come il nuovo compagno di Michelle Hunziker.

I fan di Michelle fanno il tifo per questa nuova unione, soprattutto perché la soubrette svizzera sembra aver ritrovato il sorriso.

A conferma della nuova love story, sono stati anche divulgati scatti rubati, che ritraggono la neo coppia scambiarsi un bacio furtivo. A questo punto si può senza dubbio dire che quello postato da Michelle Hunziker, nonostante le sembianze, sia tutt’altro che un cuore di pietra!

Potrebbe interessarti anche:

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Ecco come ha reagito la sorella di Belen

Rai: contesa tra Bianca Guaccero e Roberta Morise per un nuovo programma. Ecco di cosa si tratta

Fedez: prima uscita con Chiara Ferragni dopo l'intervento. Ma spunta un terzo incomodo

Mediaset: scoppia l’amore ad Amici di Maria De Filippi dopo il serale. Fan entusiaste. Ecco chi sono

Mediaset: Kerem Bürsin di nuovo in Spagna. L’ex di Hande Erçel nel film con Antonio Banderas

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI