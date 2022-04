A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bürsin e Hande Erçel, un amore pubblicitario? L’ira delle fan. Ecco la verità.

I fan di Kerem Bürsin e Hande Erçel non avrebbero mai immaginato che il grande amore tra i protagonisti di Love is in the air finisse così improvvisamente. Stando alle indiscrezioni turche, Kerem e Hande hanno ormai intrapreso strade diverse.

Kerem Bürsin è attualmente in Spagna con l'artista Stephanie Cayo, mentre Hande Erçel è in vacanza a Londra con Kaan Yıldırım.

Gli amori nascono e finiscono e su questo non ci piove, ciò che ha sconvolto le fan però è una notizia bomba che ha dell’impensabile.

La storia d'amore tra Kerem e Hande solo una trovata pubblicitaria?

Secondo alcuni tabloid turchi, la storia d’amore tra Hande Erçel e Kerem Bürsin era solo una trovata pubblicitaria per promuovere la serie Love is in the air. Hande e Kerem hanno iniziato ad apparire insieme quando gli ascolti della serie sono diminuiti, e si sono lasciati poco dopo la fine della serie. Questo di certo non sarebbe una novità, visto che nel mondo dello spettacolo è ormai di moda inscenare relazioni e storie d’amore per scopi pubblicitari. La relazione tra Hande e Kerem, però, non ha mai insinuato il dubbio, visto che i due apparivano sui social e nelle trasmissioni televisive più innamorati che mai. Da qui alcune fan si sono scagliate contro la coppia protagonista di Love is in the air.

Come al solito questa è solo uno delle tante supposizioni fatte dai giornali turchi di gossip.

Intanto, accantonata la relazione tra Hande e Kerem, i giornalisti hanno lanciato un’altra bomba su Hande. Un gruppo di followers afferma con convinzione che la relazione attuale della Ercel con Kaan è nata solo semplicemente per fare un dispetto all'ex fidanzata di quest’ultimo, Hadise, e all'ex fidanzato di Hande, Mehmet Dinçerler.

Ipotesi queste che ad oggi non trovano però alcuna conferma. L’unica cosa certa è che Kerem Bursin vive il suo amore spagnolo lontano da Hande Ercel, mentre quest’ultima è impegnata sentimentalmente con il collega Kaan.

