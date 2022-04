A cura di Ludovica Ragonesi

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fanno coppia fissa ormai da più di quattro anni.

La sorella minore di Belen si è innamorata del figlio del famoso ciclista trentino davanti alle telecamere del Grande Fratello, quando entrambi parteciparono all’edizione del 2017 del reality show.

Nella casa più spiata d’Italia è nato il loro amore che, a dispetto di tutto, è continuato anche a telecamere spente.

Ma la vita della giovane coppia sembra tuttavia essere sempre sotto l’occhio indiscreto di telecamere e obiettivi di paparazzi in cerca di scoop.

E lo scoop c’è stato (anche se, al momento non documentato da foto).

Una vera e propria notizia bomba è stata infatti lanciata da Alessandro Rosica, esperto di gossip sui social.

Ignazio Moser, secondo Alessandro Rosica, avrebbe tradito Cecilia proprio la scorsa domenica… e non sarebbe stata la prima volta.

A dare man forte alla tesi di Rosica, ci ha pensato Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip accreditato, che sotto il post di Rosica ha confermato infatti che non si sarebbe trattato del primo tradimento.

Cosi scrive Alessandro Rosica su Instagram: “Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato, Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò”.

Questo invece il commento di Gabriele Parpiglia: “Infatti non è la prima volta… yes”.

Come ha reagito Cecilia Rodriguez

La notizia sembra aver lasciato indifferente la coppia, che continua la propria vita (social e reale) come se nulla fosse accaduto.

Chi si aspettava infatti una reazione da parte di Cecilia Rodriguez che lasciasse presagire un’imminente crisi di coppia, è rimasto deluso.

La modella argentina ha infatti da poco postato una foto che la ritrae felice e spensierata accanto al suo amore Ignazio.

