A cura di zara penna

Mediaset: scoppia l’amore ad Amici di Maria De Filippi dopo il serale. Fan entusiaste. Ecco chi sono.

Quest’anno sono nate molte coppie nel talent show Amici di Maria De Filippi. I primi nomi, quelli già conosciuti, sono il cantante Alberto La Malfa, detto Albe, e la ballerina Serena Carella. Un’altra coppia che si è formata è stata quella tra la ballerina Cosmary Fasanelli ed il cantante Alex Rina.

Ed infine, l’amore sbocciato tra la cantante Silvia Cesana, detta Sissi, ed il ballerino Dario Schirone.

Secondo i rumors, però, è nata una nuova coppia, una love story consolidata fuori dalla scuola. Si tratta della cantante Aisha e del ballerino Christian.

Questi sono tra gli ultimi ragazzi usciti dalla scuola di Amici. La cantante ed il ballerino facevano parte della stessa squadra nel serale, ovvero quella di Cuccarini-Todaro.

Lei era stata scelta da Lorella Cuccarini, mentre lui era un allievo di Raimondo Todaro. Nonostante il loro percorso nella scuola sia finito, hanno continuato ad attirare l’attenzione delle fan anche dopo l’uscita da Amici.

Sui social infatti i due sono molto attivi, tanto che la stessa Aisha ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi fan che continuavano ad insinuare un amore con Christian. Una fan ha chiesto ad Aisha se fuori la trasmissione si sarebbe rivista con Christian. La risposta non è tardata ad arrivare, tanto che la cantante ha condiviso un selfie con il ballerino.

“Non abbiamo aspettato molto”, ha scritto Aisha nella storia Instagram. Ma il dettaglio che non è passato inosservato è che la cantante ha messo accanto alla frase un cuore bianco. In molti hanno pensato che tra i due è scoppiato l’amore. Il cuore bianco per molti è simbolo di amicizia pura, non di amore, ma le fan hanno ugualmente ipotizzato che tra Aisha e Christian ci sia un legame sentimentale.

Potrebbe interessarti anche:

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Ecco come ha reagito la sorella di Belen

Rai: contesa tra Bianca Guaccero e Roberta Morise per un nuovo programma. Ecco di cosa si tratta

Fedez: prima uscita con Chiara Ferragni dopo l'intervento. Ma spunta un terzo incomodo

Mediaset: Kerem Bürsin di nuovo in Spagna. L’ex di Hande Erçel nel film con Antonio Banderas

Mediaset: Demet Özdemir, la festa del suo matrimonio durerà due giorni. Parla l’ex di Can Yaman

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI