A cura di Gilda Riga

Caterino Balivo è sempre particolarmente attiva sui social media.

L’ex conduttrice di Vieni da Me e giudice de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, si affida sempre più spesso ai profili social per condividere le sue attività quotidiane.

L’ultimo episodio, che ha suscitato molta ilarità tra i followers, riguarda la figlia Cora e la sua passione per Red, film d’animazione del 2022 prodotto da Disney-Pixar. La trama racconta le vicende di Mei Lee, una tredicenne sicura di sé e maldestra divisa tra la scelta di continuare ad essere una figlia diligente e il caos dell’adolescenza.

A quanto pare Cora, la secondogenita della Balivo e del marito Guido Maria Brera, ha una vera predilezione per il film da Diseny-Pixar e lo guarda più volte. “Cora vuole vedere Red sul mio telefonino – dice Caterina in una stories di Instagram -. Red in loop, quindi faccio una petizione e chiedo alla Disney di rimuovere questo film perché crea dipendenza”. Arriva immediata la risposta della piccola Cora: “E’ bellissimo!”. Ma Caterina non ci sta: “Ho capito, però non è che lo devi vedere sempre!”. Un simpatico siparietto tra mamma e figlia che ha suscitato la reazione divertita dei fan.

Da un lato Caterina, che si trova a Torino vorrebbe visitare la città, dall’altro la figlia Cora che vorrebbe continuare a guardare Red.

Vedremo chi la spunterà…!

