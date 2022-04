A cura di Franci Russo

Di Gianni Morandi sono stati scritti fiume di parole. Un cantante senza età, un eterno ragazzo che è riuscito a riunire intorno a sé più generazioni di fan.

Oggi Morandi è seguito da giovanissimi, da meno giovani e da anziani, tutti a parlar bene di lui. Insomma un figlio, un padre ed un nonno che tutti vorremmo avere.

Ed è per questi motivi che l’anno scorso la notizia di un suo coinvolgimento in un grave incidente, che gli procurò ustioni su mani e gambe mentre bruciava sterpaglie nella sua tenuta nel bolognese, rimbalzò su tutti i mass media nazionali suscitando preoccupazione nei milioni di fan del cantante.

Oggi Gianni sta bene ed ha superato egregiamente un altro intervento alla mano eseguito poche settimane fa dal prof. Marco Lanzetta.

Gianni Morandi alla Festa dei lavoratori del 1°Maggio

La sua vita professionale e privata è ripresa alla grande. In programma la partecipazione alla Festa del lavoratori del 1 Maggio a Taranto, dove sul palco allestito al parco archeologico delle Mura Greche, si alterneranno, gratuitamente, artisti di grosso calibro quali Giovanni Caccamo; Cosmo; Calibro 35; Cor Veleno, con i Tre allegri ragazzi morti; Don Ciccio, con il suo African party; Ditonellapiaga; Eugenio in via di Gioia; Francesco Forni; Gaia; Med Free Orkestra, con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo; Melancholia; Ermal Meta; Erica Mou; N.A.I.P; Terraross; The Niro; The Zen Circus: Giovanni Truppi; Margherita Vicario e i 99 Posse: oltre agli interventi comici e satirici di Fabio Celenza e Andrea Pennacchi, e a una serie di artisti a sorpresa. E, naturalmente una delle leggende della musica italiana, Gianni Morandi.

Ma Gianni non si lascia scappare neppure appuntamenti dove sta dall’altra parte del palco.

Mercoledì sera ha assistito ad uno spettacolo teatrale dal titolo “Samusà” con Virginia Raffaele.

Puntuale il post sul suo profilo Instagram: “Ho visto uno spettacolo teatrale dal titolo “Samusà”, con una straordinaria Virginia Raffaele. Protagonista assoluta, una mattatrice talentosa, energica, divertente, commovente, un vero prodigio. Sono rimasto a bocca aperta, entusiasta…”.

Ed immancabile la foto con Virginia, dove con quella espressione da ragazzo sembra quasi impossibile che abbia da poco compiuto 77 anni.