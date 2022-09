A cura di Gilda Riga

Abbiamo imparato a conoscere Karina Cascella nella sua triennale esperienza a Uomini e Donne. L’influencer campana non è di certo una che le manda a dire, ed è nota per non avere troppi peli sulla lingua.

Nel suo mirino, questa volta, sono finiti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ex vipponi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e la scelta di lui di fare la proposta di matrimonio alla sua amata durante la sfilata sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia.

Karina Casella, stoccata ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

La Cascella non ha assolutamente apprezzato il gesto, definendolo “eclatante e a favore di telecamere”. Ecco le parole al veleno che hanno scatenato una vera e propria rivolta social fan dei cosiddetti Basciagoni: “Oggi l'amore non si custodisce, ma si esibisce. Sempre più sconcertata. So che questi due ragazzi sono molto amati e sono molto carini devo dire, come tanti ragazzi giovani e belli che si fidanzano e vivono il momento del resto. Però io credo che per certi versi si stia perdendo quello che è il vero significato della parola ‘Amore’. O comunque sia, la spettacolarizzazione ci può anche stare, ma in un contesto diverso magari... Ricordo Fedez inginocchiato su di un palco. Però era il suo palco, il suo pubblico, l'attenzione era per lui e lui la trasferì completamente sulla sua amata, chiedendole la mano. Quella era ed è una favola. Per me tutto il resto è una brutta copia. Non me ne vogliate ma sul tappeto rosso a Venezia così, dico molto triste e molto a favore di camera”.

Com’era lecito aspettarsi, l’intera vicenda è montata in pochissime ore e ha avuto grande risalto su siti di gossip e social media. Da un lato c’è chi si schiera dalla parte della coppia Basciano-Codegoni, difendendo la scelta di Alessandro di chiedere la mano della sua amata sul red carpet di Venezia; dall’altro, invece, c’è chi non lo ha affatto apprezzato (e non sono in pochi, a giudicare dai commenti che si leggono in rete), sostenendo che si sia trattato di puro esibizionismo.

Voi da che parte state?