Sophie Codegoni sarà la nuova presentatrice di Casa Chi. L’ex gieffina prenderà il posto di Rosalinda Cannavò, che è entrata ufficialmente nel cast di Tale e Quale Show.

L’impegno con il programma condotto da Carlo Conti, non le consentirà, infatti, di far fronte al lavoro che la tiene occupata per il resto dell’anno, ecco perché è stata assunta la decisione di sostituirla.

Un’altra buona notizia, dunque, per Sophie, che la scorsa settimana ha ricevuto sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, la proposta di matrimonio da Alessandro Basciano, conosciuto durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

A lanciare l’indiscrezione, poi confermata anche da Amedeo Venza, amico dei Basciagoni, è stata Deianira Marzano. “Un’altra bella notizia per i fan di Spohie – scrive Venza su Instagram -. La super Codegoni sarà la padrona di casa nel salotto targato Signorini, Casa Chi. Tante belle soddisfazioni per l’ex gieffina, che oltre a ricoprire il ruolo di Bonas ad Avanti un altro, potrà cimentarsi con la conduzione”.

Sì, perché la futura moglie di Alessandro Basciano sarà protagonista anche nel programma condotto da Paolo Bonolis, ed in merito a questa opportunità che le è stata concessa ha dichiarato a Novella 2000: “Ho fatto il provino con l’intenzione di Chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo d’orgoglio immenso. In primis l’ho detto ad Ale (Alessandro Basciano, ndr). Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono, e lei per poco non piangeva”.

Casa Chi affronta in ogni puntata notizie di attualità, gossip, ma anche argomenti riguardanti la sfera socio-culturale. Inoltre, viene dato spazio ai reality, e in particolare a L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, con approfondimenti, dibattiti ed esclusive.