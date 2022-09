Anna Tatangelo e Livio Cori si sono detti addio. Dopo un lungo tira e molla, e dopo diversi tentativi da parte di entrambi per provare a far funzionare le cose, i due hanno deciso di prendere strade differenti.

A darne notizia è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: “Sembra definitivamente chiusa la relazione tra Anna e Livio. Nessun terzo incomodo, ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di miglioramento”.

Le primissime indiscrezioni sulla storia d’amore tra la cantante e l’attore napoletano sono iniziate a circolare ad inizio 2021, e per diversi mesi i due non hanno né confermato né smentito. Poi, ad un tratto, sono usciti definitivamente allo scoperto sui social, pubblicando delle foto che li ritraevano insieme affiatati ed innamoratissimi. Poi, lo scorso aprile, Cori ha confermato la rottura con la Tatangelo a causa di “stili di vita inconciliabili”, la stessa motivazione che li ha portati, questa volta per sempre, alla separazione.

Livio Cori, classe 1990, ha recitato nella serie cult di Sky Italia Gomorra, ed è nel cast dell’edizione 2022 di Made in Sud. Ha conosciuto Anna Tatangelo nel 2019, durante il Festival di Sanremo, dove entrambi erano in gara sul palco dell’Ariston. Si trattava solo di un’amicizia, poi diventata qualcosa di più importante quando i due si sono rivisti l’anno successivo in sala di registrazione.