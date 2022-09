Silvia Toffanin sta per tornare con una nuova edizione di Verissimo su Canale 5.

Tutti i nuovi ospiti sono stati presentati da lei stessa su Tv Sorrisi e Canzoni. La padrona di casa ha parlato di chi avrà modo di intervistare quest’anno, ma naturalmente nulla vieta che se ne possano aggiungere altri.

Gli ospiti di Verissimo: Ilary Blasi non ci sarà

Ospiti del talk pomeridiano del weekend di Canale 5, Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti di Viola come il mare, poi non mancheranno le due opinioniste del Grande Fratello Vip, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra gli ospiti della nuova stagione anche Elodie, e verrà anche dato spazio ai matrimoni dei campioni dello sport: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.

Come già anticipato, non ci saranno solo questi volti. Non a caso Silvia ha spiegato che sceglie gli ospiti di Verissimo, in base al gossip e ai personaggi del momento nel mondo della televisione: “Scelgo in base all’attualità, con la mia squadra di giovani autori bravissimi. Cerchiamo di essere sempre ‘sul pezzo’ e di mostrare un lato inedito dei nostri ospiti”. Se così fosse le fan si sono chieste perché tra la lista degli ospiti mancano i nomi di Francesco Totti e Ilary Blasi. Scegliendo in base all’attualità, è impossibile non pensare al gossip dell’estate: la separazione tra la leggenda giallorossa e la conduttrice de L'Isola dei Famosi. Eppure tra i nomi fatti dalla Toffanin non c’è quello della sua cara amica.

In molti hanno ipotizzato che la Blasi, in silenzio per mesi, esca poi allo scoperto rilasciando una super intervista alla sua fedele amica Silvia. Ma sembra che non sia così, almeno per il momento. Nonostante le recenti dichiarazioni dell’ex capitano della Roma, Ilary resta in silenzio e lo farà ancora. C'è chi ritiene che la Toffanin stia aspettando e rispettando i tempi dell’amica, che sarà dunque ospite ma nei prossimi mesi. In fondo, la stagione di Verissimo è lunghissima.

Secondo il Messaggero, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i legali di Ilary e Francesco per trovare un accordo. Le rivelazioni dei giorni scorsi hanno avuto toni abbastanza alti, per cui l’intenzione sarebbe quella di limitare quanto più possibile i danni. “Entrambi avrebbero molte frecce ai loro archi, con punte avvelenate che potrebbero lasciare al suolo amici e conoscenti”, scrive la testata.