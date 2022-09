Ieri, mercoledì 14 settembre, sono state effettuate le registrazioni della prima puntata dell’edizione 2022 di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 a partire da domenica 18 settembre alle ore 14.

Di seguito alcune delle anticipazioni sulla prima registrazione riportate da Amici News.

Per il debutto della nuova stagione della scuola più famosa d’Italia, presenti in studio una folta schiera di personaggi famosi: Pio e Amedeo, che a breve debutteranno con una nuova edizione di Emigratis, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Alessia Marcuzzi, Roberto Saviano, Christian De Sica e Salvatore Esposito. Ma non solo. In studio anche Can Yaman, che il prossimo 30 settembre sbarcherà su Canale 5 insieme a Francesca Chillemi con la fiction Viola come il mare.

L’attore turco ha consegnato quattro maglie ad altrettanti allievi che hanno ottenuto l’ambito banco. Al momento, non è ancora chiaro se l’ex protagonista di Day Dreamer – Le ali del sogno, abbia avuto il compito di valutare gli allievi e, di conseguenza, una figura centrale nella scelta dei ragazzi.

C’è stato anche il rientro in studio di Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione, che ha cantato per la prima volta il nuovo singolo in uscita venerdì su tutte le piattaforme musicali.

Parentesi legata agli insegnanti: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa sono i professori di canto. Mentre Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro sono i maestri della categoria danza.

Sono stati assegnati 19 banchi, di cui 13 a ragazzi e 6 a ragazze (tra cui una sola cantante).