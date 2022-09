Con quasi il 20% di share, lo speciale del Tg5 “Addio Elisabetta”, andato in onda lo scorso lunedì con Cesara Buonamici alla conduzione, ha ottenuto un ottimo successo.

Era più che ipotizzabile immaginare che sarebbe stata affidata al volto storico di Mediaset, a proprio agio con questo tipo di eventi e ottima narratrice ed intrattenitrice, il racconto di quello che si preannuncia come l’evento più seguito al mondo: i funerali della Regina Elisabetta II, in programma lunedì 19 settembre a partire dalle ore 11 (le 12 italiane) dall’Abbazia di Westminster.

Funerali Regina Elisabetta II: chi racconterà l'evento

In realtà, secondo alcune voci che circolano in casa Mediaset, captate dal portale TVBlog, ad occuparsi del racconto dell’evento dovrebbe essere Silvia Toffanin, che sabato 17 e domenica 18 settembre tornerà in tv con una nuova edizione di Verissimo. Dunque, per la compagna di Pier Silvio Berlusconi arriva un nuovo ed importante impegno televisivo con la trasmissione di un evento in diretta, annunciato come il più visto di sempre.

Per ciò che riguarda la Rai, invece, la telecronaca sarà a cura del Tg1, e la conduzione dovrebbe essere affidata a Monica Maggioni, così come è accaduto in occasione dell’Edizione straordinaria del Tg quando è stato dato l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre.