E’ iniziata ieri la settima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha fatto il suo debutto su Canale 5, accompagnato in studio dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e da Giulia Salemi, che si occuperà di commentare in diretta ciò che avviene sui social.

Tra i vipponi che hanno varcato la soglia della porta rossa del bunker di Cinecittà c’era anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. Le due non hanno rapporti da circa tre anni, e il motivo resta tutt’ora sconosciuto. Ma durante la prima notte trascorsa all’interno della Casa più spiata d’Italia, la più grande delle sorelle Lamborghini ha fatto una rivelazione molto forte.

Ginevra e Elettra Lamborghini: rapporto inesistente

“Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrive ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono e ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separate, ci hanno provato tutti a farci riappacificare, ma non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarle dal 2019, e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine. Cioè, non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

Ginevra doveva entrare nella Casa già nel 2020, ma in quell’occasione chiese alla produzione di inserire una clausola per non parlare della sua famiglia, e quindi anche di Elettra. Ma Alfonso Signorini non accettò ed adesso quella clausola non c’è più.